Tragedia w hostelu. Nie żyje 19-letni Kolumbijczyk, zatrzymano kilka osób
19-letni Kolumbijczyk zmarł po bójce, do której doszło w jednym ze starachowickich hosteli. Mężczyzna został zaatakowany nożem przez innego obywatela Kolumbii. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Do tej pory zatrzymano w tej sprawie sześć osób.
W skrócie
Do tragicznej w skutkach awantury doszło w niedzielę wieczorem w jednym z hosteli w Starachowicach (woj. świętokrzyskie).
Jak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych, dwóch z sześciorga obywateli Kolumbii, którzy zamieszkiwali w hostelu, wdało się w bójkę.
Awantura w hostelu w Starachowicach. Nie żyje 19-latek
Poszkodowany 19-latek z ranami kłutymi klatki piersiowej trafił pod opiekę lekarzy. Wkrótce po przetransportowaniu do szpitala, w wyniku ciężkich obrażeń ciała, mężczyzna zmarł.
- Zgłoszenie o tej sytuacji dotarło do nas chwilę przed północą - przekazał w rozmowie z Interią oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach asp. Paweł Kusiak. - Po północy doszła do nas informacja, że niestety, pomimo starań medyków życia tego mężczyzny nie udało się uratować - dodał.
Śledczy ustalili, że między poszkodowanym a drugim obywatelem Kolumbii doszło do sprzeczki.
- Wszystkie osoby, które zamieszkiwały w tym hostelu pracowniczym zostały zatrzymane. Prawdopodobnie jutro jeden z mężczyzn usłyszy zarzuty - mówił asp. Kusiak.
Obecnie funkcjonariusze przesłuchują sześć zatrzymanych osób - pięciu mężczyzn i jedną kobietę w wieku od 21 do 48 lat.
Dokładne okoliczności tragicznego incydentu wyjaśnia prokuratura. Świętokrzyscy policjanci poszukują świadków i zabezpieczają miejsce zdarzenia.