W skrócie W hostelu w Starachowicach doszło do bójki między obywatelami Kolumbii, w wyniku której zmarł 19-latek.

Policja zatrzymała sześć osób przebywających w obiekcie i prowadzi przesłuchania.

Śledztwo prowadzi prokuratura, funkcjonariusze zabezpieczają miejsce i szukają świadków.

Do tragicznej w skutkach awantury doszło w niedzielę wieczorem w jednym z hosteli w Starachowicach (woj. świętokrzyskie).

Jak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych, dwóch z sześciorga obywateli Kolumbii, którzy zamieszkiwali w hostelu, wdało się w bójkę.

Awantura w hostelu w Starachowicach. Nie żyje 19-latek

Poszkodowany 19-latek z ranami kłutymi klatki piersiowej trafił pod opiekę lekarzy. Wkrótce po przetransportowaniu do szpitala, w wyniku ciężkich obrażeń ciała, mężczyzna zmarł.

- Zgłoszenie o tej sytuacji dotarło do nas chwilę przed północą - przekazał w rozmowie z Interią oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach asp. Paweł Kusiak. - Po północy doszła do nas informacja, że niestety, pomimo starań medyków życia tego mężczyzny nie udało się uratować - dodał.

Śledczy ustalili, że między poszkodowanym a drugim obywatelem Kolumbii doszło do sprzeczki.

- Wszystkie osoby, które zamieszkiwały w tym hostelu pracowniczym zostały zatrzymane. Prawdopodobnie jutro jeden z mężczyzn usłyszy zarzuty - mówił asp. Kusiak.

Obecnie funkcjonariusze przesłuchują sześć zatrzymanych osób - pięciu mężczyzn i jedną kobietę w wieku od 21 do 48 lat.

Dokładne okoliczności tragicznego incydentu wyjaśnia prokuratura. Świętokrzyscy policjanci poszukują świadków i zabezpieczają miejsce zdarzenia.

