Do ataku na Kijów doszło w nocy z wtorku na środę. Mer stolicy Witalij Kliczko poinformował, że rosyjskie drony spadły na rejony sołomiański, swiatoszyński, szewczenkowski i dniprowski. Według Kliczki w wyniku bombardowania rannych zostało osiem osób, w tym czworo dzieci . Z kolei Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych podała, że w ataku zginęły dwie osoby, a pięć zostało rannych, w tym czworo dzieci.

W rejonie swiatoszyńskim dron uderzył w dziewięciopiętrowy budynek mieszkalny, w wyniku czego doszło do pożaru, który objął cztery piętra. Służbom udało się uratować pięć osób - jednego dorosłego i czwórkę dzieci. Troje z nich trafiło do szpitala z poparzeniami.

Z kolei w rejonie szewczenkowskim dron spadł na pięciopiętrowy blok i doprowadził do pożaru na trzecim i piątym piętrze. Straży pożarnej udało się ugasić ogień, ale na miejscu znaleziono ciała dwóch osó b .

Również w rejonie sołomiańskim dron uderzył w budynek mieszkalny i doprowadził do zniszczeń na dwóch piętrach. Nie odnotowano ofiar ani rannych.

"Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za to, co robi" - dodał.