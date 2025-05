"Washington Post" zauważa, że im bliżej do 9 maja, tym w Rosji coraz większe są spekulacje, iż Ukraina może wykorzystać wielką paradę na placu Czerwonym do zawstydzenia Kremla przed jego sojusznikami.

"Wszystkie rosyjskie systemy obrony powietrznej zostały rozmieszczone w celu ochrony Moskwy. Nawet jeśli dojdzie do próby (ataku), nie zakończy się ona sukcesem. Być może Ukraina uderzy w inne regiony, ale nie w Moskwę " - powiedział.

Ukraińskie ataki na Moskwę w ciągu ostatnich dwóch dni doprowadziły do zamknięcia lotnisk w Moskwie i innych regionach . Cztery moskiewskie lotniska - Domodiedowo, Szeremietiewo, Wnukowo i Żukowskij - tymczasowo zawiesiły we wtorek pracę z powodu nocnych ataków dronów.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował we wtorek, że wczesnym rankiem podczas zbliżania się do Moskwy zostało zestrzelonych 19 dronów. Według niego nie spowodowały one ofiar i poważnych szkód. Wrak drona zestrzelonego przez moskiewską obronę przeciwlotniczą spadł na budynek mieszkalny w pobliżu stacji metra Kashirskaja, około 11 kilometrów od Kremla.