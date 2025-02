Zamrożone środki to rosyjskie aktywa zablokowane zostały na początku pełnoskalowej inwazji. Wówczas Stany Zjednoczone i ich sojusznicy zdecydowali o zakazie transakcji z rosyjskim bankiem i ministerstwem finansów. Według szacunków zablokowano 300-350 miliardów dolarów .

W maju ubiegłego roku Rada Unii Europejskiej zatwierdziła plan przeznaczenia zysków generowanych przez aktywa. Dzięki temu do ukraińskiego budżetu, co roku wpływać będzie 2,5-3 miliardy euro .

Rosja. Kreml pójdzie na ustępstwa ws. zamrożonych aktywów?

Nie oznacza to jednak, że wszystkie środki trafiłyby do Kijowa . Według źródeł, warunkiem kremlowskich władz, stawianym w trakcie negocjacji, będzie przeznaczenie części z nich na odbudowę infrastruktury w regionach, które kontrolowane są przez rosyjskie wojsko .

Jednocześnie Rosja wymagałaby gwarancji rozliczenia wszystkich transz finansowych , które trafiłyby do rządu w Kijowie. W grze, zdaniem jednego ze źródeł, jest także możliwość wpływu na wybór firm, które otrzymają kontrakty na odbudowę .

Pozostałe warunki stawiane przez Rosję, by zakończyć działania wojenne pozostają niezmienne. Kreml żąda wycofania ukraińskich wojsk z czterech obwodów, które uznawane są przez władze w Moskwie za należące do Federacji Rosyjskiej. Kijów ma także oficjalnie zrzec się ambicji przystąpienia do NATO.