Jednak źródło "NYP", które jest "zaznajomione z rozmowami w Białym Domu ", twierdzi, iż złe relacje z Zełenskim to "nic nowego". - O tym, że nadszedł czas na wybory i nowe przywództwo usłyszałem kilka miesięcy temu - twierdzi informator.

"Najlepsze rozwiązanie" Sugerują ucieczkę Zełenskiego do Francji

Redakcja powołuje się też na drugie źródło "bliskie Trumpowi", zdaniem którego "najlepszym rozwiązaniem dla Zełenskiego i świata byłoby, gdyby natychmiast wyjechał do Francji ".

"New York Post" powołuje się również na analityka wojskowego, który prosi o zachowanie anonimowości.

- Ostatnie wypowiedzi prezydenta USA pokazują, że on chce jak najszybciej przeprowadzić wybory w Ukrainie i zastąpić Zełenskiego kimś bardziej przystępnym do negocjacji. Może to być ktoś, komu Trump i jego sojusznicy ufają: przywódca wojskowy lub biznesmen - stwierdził.