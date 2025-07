Prezydent USA Donald Trump i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w niedzielę porozumieli się w sprawie umowy handlowej. Choć Bruksela uniknęła zapowiadanych przez Trumpa 30-proc. ceł, to ostatecznie stawka zatrzymała się na na 15 proc.

Umowa handlowa między USA a UE. Co zawiera?

Niezmienne pozostają za to cła na stal i aluminium i wynosić będą 50 proc. Dodatkowo Unia kupi amerykańską energię o wartości 750 mld dolarów i zainwestuje w amerykańską gospodarkę o 600 mld dolarów więcej niż dotychczas. Trump dodał też, że Bruksela kupi "ogromną ilość" sprzętu wojskowego.

Choć po spotkaniu negocjatorzy zapewniali, że porozumienie jest "dobre dla wszystkich", to nawet wśród europejskich partnerów ciężko doszukiwać się hurraoptymizmu. Premier Donald Tusk podkreślał, że choć cła są o połowę niższe niż zapowiadane "to cieszyć się nie ma z czego", a Polska może stracić w ten sposób ok. 8 mld złotych.