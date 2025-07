- Nawet na pierwszy rzut oka widać, że to nie jest umowa. To nie wygląda na to, żeby prezydent Trump zawierał układ z Ursulą von der Leyen, ale jakby Donald Trump zjadł von der Leyen na śniadanie. Tak właśnie się stało i podejrzewaliśmy to. Bo prezydent USA jest negocjatorem wagi ciężkiej, a przewodnicząca wagi piórkowej - oświadczył premier Węgier.