Prezydent USA Donald Trump zasugerował we wtorek, że spotka się w piątek z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim , by podpisać umowę o partnerstwie w obszarze wydobywania ukraińskich złóż naturalnych.

- Słyszałem, że on przyjeżdża w piątek, z pewnością nie miałbym nic przeciwko temu jeśli by chciał to ze mną podpisać - powiedział Trump dziennikarzom podczas ceremonii podpisywania rozporządzeń w Gabinecie Owalnym. - Myślę, że Amerykanie są bardzo szczęśliwi, ponieważ, jak wiecie, Biden rzucał pieniędzmi jak watą cukrową. I to jest bardzo duża sprawa. To może być umowa warta bilion dolarów - dodał.