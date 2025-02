Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. W naszym cotygodniowym, piątkowym cyklu "Interia Bliżej Świata" publikujemy najciekawsze teksty najważniejszych zagranicznych gazet. Brytyjski "The Economist", z którego pochodzi poniższy artykuł, ukazuje się nieprzerwanie od 1843 r. i należy do najpopularniejszych na świecie magazynów poświęconych tematyce politycznej i biznesowej. Ma opinię jednego z bardziej wpływowych tytułów prasowych na świecie. Tygodnik od samego początku niezmiennie trzyma się liberalnego kursu.

Sądząc po entuzjazmie rosyjskiej propagandy i rozpaczy Europejczyków, Władimir Putin nigdy nie był bliżej wygrania wojny z Ukrainą . Jednak trzy lata po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji 24 lutego 2022 r. nadal nie jest jasne, co oznacza owa "wygrana". Jego cele pozostają bowiem nieuchwytne. "Specjalna operacja wojskowa" planowana była w tajemnicy, a jego rząd - podobnie jak cały naród rosyjski - nie miał o niczym pojęcia. Putin mówi o obronie suwerenności Rosji , ale dalszy rozwój sytuacji zależy od czynników pozostających poza jego kontrolą: ukraińskiej polityki, wysiłków zbrojeniowych Europy i przede wszystkim od Donalda Trumpa .

~ The Economist

Rozmowy z administracją Trumpa rozpoczęły się 18 lutego w Arabii Saudyjskiej . Amerykański prezydent chce zakończyć "absurdalną" wojnę, ale brakuje mu planu. Teoretycznie jego możliwości wahają się od odcięcia dostaw pomocy wojskowej dla Ukrainy po zwrócenie jej broni jądrowej. Mimo wszystko łatwiej jest wywrzeć presję na Kijów niż na Moskwę , dlatego republikanin przejął argumenty Kremla. Obwinił ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o rozpoczęcie wojny i nazwał go "dyktatorem". Putin od dawna chciał pozbyć się Zełenskiego; teraz ta sama myśl przyświeca również Trumpowi.

Czy zbliża się koniec wojny w Ukrainie? Rosyjska propaganda już wiwatuje

Tego typu rozgrywki bardzo odpowiadają Putinowi: podczas gdy Trump widzi w nich sposób na zakończenie wojny, dla rosyjskiego przywódcy to korzystne pogłębianie konfliktu. Twierdzi, że Rosja ma większą siłę przetrwania niż Ukraina i NATO . Niczym rasowy pokerzysta Putin doskonale potrafi emanować siłą i pewnością siebie. W rzeczywistości jego karty nie są jednak tak mocne, jak chciałby, żeby wierzyli jego przeciwnicy. Co więcej, zakończenie wojny może skomplikować mu sytuację wewnętrzną. Potrzebuje więc pomocy Trumpa .

Zużycie sprzętu przez rosyjskie wojska jest wprost gigantyczne. Pomyślmy o gromadzonych przez dziesięciolecia rosyjskich zapasach sprzętu pancernego z czasów Związku Radzieckiego. Jak dotąd z magazynów wyparowała już ponad połowa z 7300 czołgów. To jednak nie wszystko, bo z tych, które pozostały, jedynie 500 nadaje się do szybkiego odnowienia. Do kwietnia Rosji mogą się wyczerpać zapasy czołgów T-80.