W skrócie Emmanuel Macron zaproponował wysłanie europejskich wojsk do Ukrainy, co spotkało się z krytyką zarówno ze strony włoskiego wicepremiera Matteo Salviniego, jak i rosyjskiego polityka Dmitrija Miedwiediewa.

Salvini odrzucił pomysł francuskiego prezydenta, argumentując, że państwa europejskie nie powinny angażować własnych wojsk, a Macron powinien sam wziąć udział w takim przedsięwzięciu.

Mimo kontrowersji wokół propozycji Francji, aż 10 krajów zadeklarowało gotowość wysłania sił do Ukrainy, jednak udział Stanów Zjednoczonych został jednoznacznie wykluczony.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Matteo Salvini został poproszony przez dziennikarzy o komentarz do propozycji Emmanuela Macrona, by wysłać europejskie wojska na Ukrainę. - W Mediolanie powiedziałoby się: "Czep się tramwaju" - odparł.

- Jedź sobie, jak chcesz. Załóż hełm, kamizelkę, weź karabin i jedź sobie na Ukrainę - dodał lider prawicowej Ligi, którego wypowiedź wyemitowały w środę włoskie media.

Włochy. Salvini ocenia pomysł francuskiego prezydenta. "Macronaty"

- Myślę, że Trumpowi w jego stylu, który może czasem wydawać się szorstki i nietypowy, udaje się zrobić to, czego inni nie potrafili: posadzić przy stole Putina i Zełenskiego, co nie wydarzyło się od lat - przekonywał włoski wicepremier.

Wyraził też opinię, że koncepcje "europejskich wojsk, dozbrojenia Europy i wspólnego zadłużenia, by zakupić pociski", oraz inne podobne, jak mówił, "macronaty" nie wejdą w życie.

- Nie przeszkadzajmy tym, którzy pracują na rzecz pokoju. Niech podżegacze wojenni i podkładacze bomb milczą, przynajmniej w sierpniu. Nasi synowie nie pojadą walczyć do Ukrainy, to pewne - stwierdził Salvini.

Rosja. Kreml grzmi na Macrona. "Bezmózgi galijski kogut"

Do propozycji francuskiego prezydenta odniósł się też wiceszef Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych nazwał Macrona "bezmózgim galijskim kogutem".

"Zostało to wyraźnie powiedziane: żadnych wojsk NATO w charakterze sił pokojowych" - napisał, dodając że Rosja nie zaakceptuje wysłania żołnierzy Sojuszu Północnoatlantyckiego do Ukrainy w ramach gwarancji bezpieczeństwa.

Postulat francuskiego przywódcy Dmitrij Miedwiediew nazwał "kontynuacją pienia chrapliwego, żałosnego ptaka" i stwierdził, że jego celem jest "udowodnienie, że jest królem kurnika".

10 państw chętnych do wysłania wojsk do Ukrainy

Emmanuel Macron już w marcu zapowiadał, że niektóre z państw wchodzących w skład tzw. koalicji chętnych wyślą do Ukrainy "siły bezpieczeństwa", które mają zapewnić "długoterminowe wsparcie" i działać jako "środek odstraszający" wobec potencjalnej agresji Rosji.

Gotowość do udziału w misji wyraziła już Litwa - doradca prezydenta Dainius Žikevičius potwierdził to po ostatniej wideokonferencji z udziałem przedstawicieli państw sojuszniczych Ukrainy.

Bloomberg informował, że łącznie chęć wysłania sił pokojowych do zaatakowanego przez Rosję kraju wyraziło 10 państw. Donald Trump kategorycznie zaprzeczył, by w misji miały wziąć udział również Stany Zjednoczone.

Brak Polski na szczycie w Białym Domu. Kowal w ''Gościu Wydarzeń'': Polityka międzynarodowa to nie jest herbatka u cioci Polsat News Polsat News