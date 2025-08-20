W skrócie Donald Trump odbył telefoniczną rozmowę z Viktorem Orbanem, w której zażądał wyjaśnień ws. blokowania przez Węgry akcesji Ukrainy do UE.

Orban wyraził chęć ułatwienia rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą oraz postuluje niezależność członkostwa Ukrainy w UE od gwarancji bezpieczeństwa.

Premier Węgier ponownie skrytykował wspólne stanowisko Europy wobec Ukrainy, określając je jako słabe i nieskuteczne.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Źródła Bloomberga twierdzą, że to właśnie politycy z Europy poprosili amerykańskiego przywódcę, aby ten użył swoich wpływów i wywarł presję na Orbanie, przekonując go do porzucenia planów blokowania akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Sam Trump miał później domagać się wyjaśnień.

Trump zadzwonił do Orbana. Premier Węgier pozostaje nieugięty

Według podawanych informacji, telefon do Orbana został wykonany tuż po tym, jak w liderzy europejscy wzięli udział w "dodatkowym, nieplanowanym spotkaniu w Gabinecie Owalnym". Jak dodano, podczas połączenia z Trumpem Orban wyraził także zainteresowanie ułatwieniem rozmów między Putinem i Zełenskim.

Co prawda polityk nie odniósł się publicznie do tych informacji, jednak we wtorek zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym wezwał, by nie wiązać członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej z ewentualnymi gwarancjami bezpieczeństwa.

Ponadto, stwierdził, że "spotkanie w Waszyngtonie potwierdziło, iż ryzyko wybuchu III wojny światowej może być zażegnane tylko poprzez rozmowy Trump-Putin" i że "strategia oparta na izolacji nie powiodła się".

"Węgry z zadowoleniem przyjmują kroki podjęte podczas rozmowy Trump-Putin i wspierają kontynuację procesu negocjacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem drugiego spotkania prezydentów USA i Rosji" - dodał. Jednocześnie polityk powtórzył swoją propozycję zorganizowania szczytu Europa-Rosja "tak szybko, jak to możliwe".

Orban uderza w Europę solidarną z Ukrainą. "Śmieszna i żałosna"

Tydzień wcześniej z kolei Orban, który wyłamuje się z europejskiej solidarności z Ukrainą i woli układać się z Rosją, ocenił w rozmowie z mediami, że to "Rosja wygrała wojnę" w Ukrainie.

- Rozmawiamy teraz tak, jakby to była wojna bez końca, ale tak nie jest. Ukraińcy przegrali wojnę, Rosja ją wygrała - powiedział.

W opinii premiera Węgier jedyne pytanie brzmi obecnie "kiedy i w jakich okolicznościach Zachód, który stoi za Ukraińcami, przyzna, że to się stało i co z tego wszystkiego wyniknie". Jego zdaniem Europa straciła szansę na negocjacje z Putinem za prezydentury Bidena i teraz także ryzykuje, że jej przyszłość rozstrzygnie się poza nią.

- Jeśli nie siedzisz przy stole negocjacyjnym, jesteś w menu - wskazał, dodając, że częściowo sprzeciwia się wspólnemu oświadczeniu członków UE w sprawie Ukrainy, ponieważ czyni ono Europę "śmieszną i żałosną".

Źródło: Bloomberg, Interia

Poseł PiS o rozmowach z Trumpem: Zełenski zabrał ze sobą sponsorów Polsat News Polsat News