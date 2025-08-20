W skrócie Władimir Putin zgodził się na rozpoczęcie kolejnego etapu rozmów pokojowych z udziałem Wołodymyra Zełenskiego.

Jako potencjalne miejsce spotkania wskazywany jest Budapeszt.

"Spróbowałbym znaleźć inne miejsce" - skomentował Donald Tusk

Trwają przygotowania do szczytu z udziałem Donalda Trumpa, Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina.

Serwis Politico donosi, powołując się na urzędnika administracji Trumpa i osobę blisko związaną z administracją, że Biały Dom chce zorganizować to spotkanie w Budapeszcie.

Spotkanie Zełenski-Putin. Tusk o miejscu organizacji szczytu

"Budapeszt? Nie wszyscy mogą to pamiętać, ale w 1994 roku Ukraina otrzymała już gwarancje integralności terytorialnej od Stanów Zjednoczonych, Rosji i Wielkiej Brytanii. W Budapeszcie" - skomentował na platformie X premier Donald Tusk.

"Być może jestem przesądny, ale tym razem spróbowałbym znaleźć inne miejsce" - dodał.

Wśród warunków zawarcia pokoju przez stronę rosyjską jest między innymi przekazanie Rosji części ukraińskich terytoriów.

W poniedziałek w Waszyngtonie odbyły się rozmowy Donalda Trumpa, Wołodymyra Zełenskiego i towarzyszących mu europejskich przywódców.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała: - Putin zgodził się na rozpoczęcie następnego etapu pokojowego, tj. na spotkanie z Zełenskim. Będziemy pracować nad tym, by doszło do niego jak najszybciej.

Dodała, że administracja jest w trakcie ustalania miejsca, w którym miałoby dojść do rozmów.

Spotkanie Zełenski-Putin. Budapeszt wśród propozycji

Politico, powołując się na źródło w administracji Donalda Trumpa, wskazało, że USA rozpatrują możliwość organizacji spotkania w Budapeszcie, który miał być "pierwszym wyborem" Amerykanów.

Wcześniej donoszono, że Putin proponował, by rozmowy odbyły się w Moskwie.

Memorandum Budapeszteńskie o Gwarancjach Bezpieczeństwa, podpisane przez USA, Rosja i Wielka Brytania z 5 grudnia 1994 r. zapewniło Ukrainę o poszanowaniu jej granic i suwerenności. W zamian Ukraina pozbyła się broni jądrowej przejętej po rozpadzie ZSRR.

