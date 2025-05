Były głównodowodzący sił zbrojnych NATO w Europie generał Philip Mark Breedlove w rozmowie z radiem New Voice of Ukraine wyjaśnił, dlaczego - jego zdaniem - wojna przeciwko Ukrainie, którą od lat prowadzi Rosja, nie została wcześniej zatrzymana.

- To nie było na taką skalę jak teraz, ale agresja Władimira Putina trwa już 11 lat. I tak, można zapytać: dlaczego nie rozwiązaliśmy tego problemu? Ponieważ nie uczyniliśmy go priorytetem w ciągu tych 11 lat - wskazał amerykański generał.

Jak dodał, "istniały możliwości, których Zachód po prostu nie wykorzystał". Jednocześnie Philip Mark Breedlove podkreślił, że po tym, jak Rosjanie zajęli Krym i zanim przeprowadzili inwazję na Donbas, "widzieliśmy, co robi Putin".

Dalej gen. Breedlove nadmienił, że chociaż sugerowano m.in. rozmieszczenie samolotów patrolujących przestrzeń powietrzną, "NATO nie zatwierdziło żadnej z propozycji". - Gdyby to zrobiono, obecna wojna mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej. Albo w ogóle się nie zacząć - ocenił.

W wywiadzie udzielonym New Voice of Ukraine generał wskazał również, co stoi na przeszkodzie w zatrzymaniu obecnego, pełnoskalowego konfliktu.