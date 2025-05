Na słowa Merza niemal natychmiast zareagował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który ocenił, że jest to "dość niebezpieczna decyzja" . - Jeśli takie decyzje zostaną podjęte, będą one absolutnie sprzeczne z naszymi aspiracjami do osiągnięcia ugody politycznej i wysiłkami podejmowanymi w jej ramach - dodał.

- Nie podoba mi się to, co robi Putin. Zabija wielu ludzi i nie wiem, co do cholery stało się z Putinem. Znam go od dawna, zawsze się z nim dogadywałem, ale wysyła rakiety do miast i zabija ludzi, a mi się to wcale nie podoba. Jesteśmy w trakcie rozmowy, a on wystrzeliwuje rakiety do Kijowa i innych miast - mówił Trump.