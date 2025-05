Putin ominął europejskie ultimatum, proponując bezpośrednie rozmowy w Turcji. Pomysł ten został przyjęty ze sceptycyzmem w Ukrainie i w całej Europie. Ale to wystarczyło, aby uspokoić Trumpa i przekonać go, że Rosja poważnie myśli o pokoju. Był za rozmowami. "Miażdżące" nowe sankcje zostały odłożone.

Przed spotkaniem w Stambule 16 maja prezydent Trump dawał do zrozumienia, że Władimir Putin może wziąć w nim udział. Przywódca Kremla tego nie zrobił, wysyłając zamiast tego delegację niskiego szczebla, która po raz kolejny odrzuciła pomysł długoterminowego zawieszenia broni. Ale, ponownie, skromne wyniki rozmów wystarczyły, aby przekonać prezydenta USA, że poczyniono postępy.

W rozmowie telefonicznej Trump - Putin 19 maja Rosja ponownie nie zgodziła się na natychmiastowe, kompleksowe zaprzestanie działań wojennych. Zamiast tego prezydent Trump oświadczył: "Rosja i Ukraina natychmiast rozpoczną negocjacje w celu zawieszenia broni i, co ważniejsze, zakończenia wojny".

- Stawiasz wóz przed koniem - odpowiedział Ławrow. - Najpierw musimy zawrzeć umowę. Kiedy to się stanie, to wtedy zdecydujemy. Ale, jak prezydent Putin powiedział wiele razy, prezydent Zełenski nie ma legitymacji. Prawdopodobnie najlepszą opcją byłyby nowe wybory - odparł.

W 2023 roku Donald Trump obiecał, że jeśli wygra wybory prezydenckie, zakończy "okropną wojnę między Rosją a Ukrainą". "Dopadnę ich obu. Znam Zełenskiego, znam Putina. To się stanie w ciągu 24 godzin, zobaczycie".

- Prezydent Trump wydaje się zdeterminowany, aby kontynuować swoje zbliżenie z Rosją bez względu na to, co się stanie na Ukrainie, a Moskwa to wyczuwa - konkluduje Steve Rosenberg.