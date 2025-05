"Potrójne zdobycie" opiera się na trzech filarach . Pierwszy z nich to ataki lądowe , mające "skrępować" ukraińskich żołnierzy. Serhij Kazan twierdzi, że Rosjanie wykorzystują "ogromną liczbę ludzi".

- Intensywność walk w miejscach takich jak Pokrowsk jest bardzo wysoka, ataki co dwie godziny. To oczywiście jest wyczerpujące dla naszych żołnierzy - tłumaczył rozmówca "The Telegraph".