Do awarii systemu Starlink zapewniającego dostęp do internetu satelitarnego doszło w nocy z czwartku na piątek. " Starlink obecnie nie działa . Pracujemy nad rozwiązaniem problemu" - poinformowała firma w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Awaria została naprawiona po ok. dwóch i pół godziny. " Przepraszamy za czasowe przerwy w dostępie do usługi . Staramy się dostarczać wysoce niezawodną sieć. Całkowicie rozwiążemy problem i upewnimy się, że nie wystąpi on ponownie" - przekazał wiceprezes Starlinka Michael Nicolls. Jak dodał, awaria była spowodowana problemem z kluczowymi usługami oprogramowania, które obsługują główną sieć.

Starlink to system zapewniający dostęp do internetu satelitarnego, należący do firmy SpaceX Elona Muska. Łączność zapewniana jest przez ponad sześć tysięcy satelitów, które są umieszczone na orbicie okołoziemskiej i pozwalają na dostęp do internetu w warunkach, w których inne systemy telekomunikacji mogą być zawodne.