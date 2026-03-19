Bliski Wschód
Bliski Wschód

Izrael ma sposób na kryzys energetyczny. Netanjahu składa propozycję

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Premier Izraela Binjamin Netanjahu oświadczył w czwartek, że konieczna jest budowa nowego szlaku transportu ropy i gazu z Bliskiego Wschodu, który omijałby cieśninę Ormuz. Nowa magistrala miałaby biec przez Półwysep Arabski bezpośrednio do izraelskich portów nad Morzem Śródziemnym. - W ten sposób raz na zawsze zlikwidujemy wąskie gardła transportu surowców - stwierdził Netanjahu.

Binjamin Netanjahu podczas drugiej konferencji prasowej od czasu rozpoczęcia wojny z Iranem.
Binjamin Netanjahu zaproponował nowy szlak transportu ropy i gazu z Bliskiego Wschodu

W skrócie

  • Binjamin Netanjahu zaproponował budowę nowego szlaku transportu ropy i gazu z pominięciem cieśniny Ormuz.
  • Premier Izraela oświadczył, że Izrael samodzielnie zaatakował irańskie pola gazowe South Pars oraz że prezydent Trump poprosił o wstrzymanie dalszych ataków.
  • Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zakwestionowała twierdzenia Netanjahu o zniszczeniu irańskiego programu nuklearnego.
  • Premier Izraela zasugerował możliwość użycia wojsk lądowych w wojnie z Iranem.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Podczas 45-minutowej konferencji prasowej Binjamin Netanjahu przedstawił wizję całkowitej przebudowy architektury przesyłu surowców na Bliskim Wschodzie.

Premier Izraela zaproponował budowę magistrali naftowych i gazowych biegnących przez Półwysep Arabski bezpośrednio do izraelskich portów nad Morzem Śródziemnym.

- Wystarczy poprowadzić ropociągi i gazociągi na zachód, przez Półwysep Arabski, aż do samego Izraela i naszych portów nad Morzem Śródziemnym. W ten sposób raz na zawsze zlikwidujemy wąskie gardła transportu surowców - oświadczył Netanjahu.

Netanjahu: Trump poprosił nas o wstrzymanie ataków

W zamyśle izraelskiego premiera plan ten ma na celu trwałe uniezależnienie światowych rynków od zagrożeń w cieśninie Ormuz, która jest blokowana przez Iran. - To realna zmiana, która nastąpi po tej wojnie. Wyeliminujemy punkty zapalne raz na zawsze - zapowiedział Netanjahu.

Deklaracja ta pada w momencie, gdy wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną w Zatoce Perskiej doprowadziły do gwałtownego wzrostu cen paliw na świecie.

Netanjahu odniósł się także do ataku na irańskie pola gazowe South Pars, przyznając, że Izrael działał samodzielnie. - Prezydent Trump poprosił nas o wstrzymanie kolejnych ataków - przyznał premier Izraela.

Netanjahu stwierdził również, że potencjał militarny Teheranu został niemal całkowicie zdruzgotany. - Iran nie ma dziś możliwości wzbogacania uranu ani produkcji pocisków - ogłosił, choć nie przedstawił na to dowodów.

Zobacz również:

Donald Trump powiedział, że nie wyśle wojsk lądowych do Iranu
Świat

Trump przerywa milczenie. Zapytali, czy wyśle wojska do Iranu

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    Spór o atom i widmo inwazji lądowej

    Słowa izraelskiego premiera o zniszczeniu irańskiego programu nuklearnego zostały natychmiast skontrowane przez organizacje międzynarodowe. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi stwierdził w rozmowie z CBS News, że "wiele przetrwało", a Iran wciąż posiada wiedzę i zaplecze przemysłowe do wznowienia prac.

    Najbardziej niepokojącym elementem wystąpienia była jednak sugestia dotycząca komponentu lądowego. Netanjahu przyznał, że same naloty mogą nie wystarczyć do obalenia rządu w Teheranie.

    - Musi istnieć także komponent lądowy. Istnieje wiele możliwości jego realizacji, ale pozwólcie, że nie będę się nimi wszystkimi teraz dzielił - uciął premier Izraela.

    Zaznaczył przy tym, że ostateczny los reżimu leży w rękach Irańczyków, których wezwał do "wykorzystania momentu" i wyjścia na ulice.

    Źródło: Reuters

    Zobacz również:

    Cieśnina Ormuz na zdjęciu satelitarnym
    Bliski Wschód

    Iran otwiera cieśninę Ormuz. Nie dla wszystkich

    Jakub Krzywiecki
    Jakub Krzywiecki
    "Wydarzenia": Kościoły jako schrony w przypadku wojny. Nowy pomysł rządzącychPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze