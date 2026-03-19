W skrócie Binjamin Netanjahu zaproponował budowę nowego szlaku transportu ropy i gazu z pominięciem cieśniny Ormuz.

Premier Izraela oświadczył, że Izrael samodzielnie zaatakował irańskie pola gazowe South Pars oraz że prezydent Trump poprosił o wstrzymanie dalszych ataków.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zakwestionowała twierdzenia Netanjahu o zniszczeniu irańskiego programu nuklearnego.

Premier Izraela zasugerował możliwość użycia wojsk lądowych w wojnie z Iranem.

Podczas 45-minutowej konferencji prasowej Binjamin Netanjahu przedstawił wizję całkowitej przebudowy architektury przesyłu surowców na Bliskim Wschodzie.

Premier Izraela zaproponował budowę magistrali naftowych i gazowych biegnących przez Półwysep Arabski bezpośrednio do izraelskich portów nad Morzem Śródziemnym.

- Wystarczy poprowadzić ropociągi i gazociągi na zachód, przez Półwysep Arabski, aż do samego Izraela i naszych portów nad Morzem Śródziemnym. W ten sposób raz na zawsze zlikwidujemy wąskie gardła transportu surowców - oświadczył Netanjahu.

Netanjahu: Trump poprosił nas o wstrzymanie ataków

W zamyśle izraelskiego premiera plan ten ma na celu trwałe uniezależnienie światowych rynków od zagrożeń w cieśninie Ormuz, która jest blokowana przez Iran. - To realna zmiana, która nastąpi po tej wojnie. Wyeliminujemy punkty zapalne raz na zawsze - zapowiedział Netanjahu.

Deklaracja ta pada w momencie, gdy wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną w Zatoce Perskiej doprowadziły do gwałtownego wzrostu cen paliw na świecie.

Netanjahu odniósł się także do ataku na irańskie pola gazowe South Pars, przyznając, że Izrael działał samodzielnie. - Prezydent Trump poprosił nas o wstrzymanie kolejnych ataków - przyznał premier Izraela.

Netanjahu stwierdził również, że potencjał militarny Teheranu został niemal całkowicie zdruzgotany. - Iran nie ma dziś możliwości wzbogacania uranu ani produkcji pocisków - ogłosił, choć nie przedstawił na to dowodów.

Spór o atom i widmo inwazji lądowej

Słowa izraelskiego premiera o zniszczeniu irańskiego programu nuklearnego zostały natychmiast skontrowane przez organizacje międzynarodowe. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi stwierdził w rozmowie z CBS News, że "wiele przetrwało", a Iran wciąż posiada wiedzę i zaplecze przemysłowe do wznowienia prac.

Najbardziej niepokojącym elementem wystąpienia była jednak sugestia dotycząca komponentu lądowego. Netanjahu przyznał, że same naloty mogą nie wystarczyć do obalenia rządu w Teheranie.

- Musi istnieć także komponent lądowy. Istnieje wiele możliwości jego realizacji, ale pozwólcie, że nie będę się nimi wszystkimi teraz dzielił - uciął premier Izraela.

Zaznaczył przy tym, że ostateczny los reżimu leży w rękach Irańczyków, których wezwał do "wykorzystania momentu" i wyjścia na ulice.

Źródło: Reuters

