Służby ratunkowe działały przez całą noc, ogłaszano alarmy przeciwlotnicze i ewakuowano mieszkańców do schronów.

Syreny alarmowe zawyły w środku nocy w wielu regionach Ukrainy. Eksplozje miały miejsce w Kijowie , Lwowie , Chersoniu , Czerniowcach , Łucku , Mikołajowie i Kropywnyckim . Władze alarmowały do obywateli o niezwłoczne udanie się do schronów.

"Najważniejsze jest teraz bezpieczeństwo każdego mieszkańca, dlatego gorąco apeluję o pozostanie w schronie do końca nalotu" - wzywał mer Lwowa, Andrij Sadowy .

"Wejście zostało częściowo zniszczone. Nastąpił wyciek gazu i wody" - wskazał, dodając że do tej pory na miejscu nie odnotowano zabitych ani rannych , ale wciąż pracuje tam kilkudziesięciu ratowników i przedstawicieli innych służb.

Oprócz tego uszkodzonych zostało kilka innych domów, kilkadziesiąt pojazdów oraz budynek przedszkola. Odcięta została sieć trakcyjna, co przyczyniło się do częściowego paraliżu komunikacyjnego. Kilka osób zostało rannych, a jedna trafiła do szpitala.