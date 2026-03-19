Fałszywe informacje o migrantach. Resort wytyka błąd posła PiS

Patryk Idziak

Informacje o grupie około 150 migrantów, którzy mieli w środę przekroczyć granicę i zaatakować polskich funkcjonariuszy, są nieprawdziwe - oświadczyła Straż Graniczna. "Tym razem, przez polityczne łakomstwo, nieprawdziwe informacje podał polityk opozycji Jacek Sasin" - napisała w komunikacie rzeczniczka prasowa MSWiA Karolina Gałecka.

Straż Graniczna przy zaporze na granicy Polski z Białorusią

W skrócie

  • Straż Graniczna zdementowała informacje o rzekomym siłowym przekroczeniu granicy przez grupę około 150 migrantów i ataku na funkcjonariuszy.
  • Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała, że nieprawdziwe informacje podał polityk opozycji Jacek Sasin, sugerując się wpisem z dezinformującego konta.
  • W środę blisko 30 migrantów usiłowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską, lecz żaden z nich nie sforsował bariery fizycznej.
"W związku z pojawiającym się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi wczorajszego (środa - red.) rzekomego siłowego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej przez grupę około 150 migrantów oraz ataku na funkcjonariuszy Straży Granicznej stanowczo dementujemy te doniesienia" - czytamy w komunikacie SG.

Służba zaapelowała o niepowielanie niezweryfikowanych informacji, które wywołują zbędny niepokój i wprowadzają opinię publiczną w błąd. "Nie ma zgody na dezinformację i manipulację" - podkreślono.

Migranci na granicy polsko-białoruskiej. Rzecznik MSWiA dementuje

"Dezinformacja dopada już wszystkich!" - zareagowała na komunikat Straży Granicznej rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.

Jak sprecyzowała, nieprawdziwe informacje podał m.in. polityk Prawa i Sprawiedliwości - Jacek Sasin. "Sugerując się wpisem z fejkowego konta, opublikował treści, które nijak mają się do rzeczywistości. To nie jest troska o bezpieczeństwo - to napędzanie strachu kłamstwem" - stwierdziła Gałecka.

    Rzecznik resortu opublikowała zrzut ekranu przedstawiający wpis Jacka Sasina, w którym apelował do ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego o potwierdzenie, czy opisywane zdarzenie miało miejsce.

    Straż Graniczna podała liczbę prób przekroczenia granicy

    Jak wynika z komunikatu opublikowanego na stronie internetowej podlaskiego oddziału Straży Granicznej, w środę blisko 30 migrantów usiłowało nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę w rejonie Podlasia. Żadnemu nie udało się przedrzeć przez barierę fizyczną.

    "Odnotowano trzy zdarzenia, w trakcie których w sumie było blisko 30 prób sforsowania bariery fizycznej na granicy" - wyjaśniono. Akcję przeciwdziałania prowadzili funkcjonariusze SG w Narewce.

    Według danych Straży Granicznej od początku 2026 roku ujawniono ponad 100 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy.

