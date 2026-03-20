Gulyas został zapytany podczas czwartkowego briefingu, czy Węgry udzieliłyby pomocy USA w cieśninie Ormuz, gdyby Donald Trump o to poprosił. - Jeśli o to poprosi, rozważylibyśmy to - odpowiedział szef kancelarii premiera, cytowany przez węgierskie media.

Węgry rozważają pomoc USA w wojnie z Iranem. W tle wizyta JD Vance'a w Budapeszcie

"Gulyas jednym zdaniem podważył pokojową propagandę rządu. Powiedział dziś, że jeśli prezydent USA poprosi, rozważą pomoc Stanom Zjednoczonym w wojnie z Iranem. Czy to może być prawdziwy powód, dla którego amerykański wiceprezydent przyjeżdża do Budapesztu w przyszłym tygodniu?" - zapytał w poście na X Peter Magyar, lider opozycyjnej Tiszy.

"W związku z wojowniczym oświadczeniem Gulyasa, żądamy, aby Orban ujawnił, czy będzie negocjował z amerykańskim wiceprezydentem przybywającym do Budapesztu wysłanie węgierskich żołnierzy na wojnę z Iranem" - napisał w sieci Magyar.

Według doniesień prasowych, wiceprezydent USA J.D. Vance może odwiedzić Budapeszt w najbliższych dniach, aby wyrazić poparcie dla premiera Orbana przed kwietniowymi wyborami. Gulyas nie potwierdził, ani nie zaprzeczył tym doniesieniom podczas czwartkowego briefingu.

TISZA prowadzi z Fideszem w większości niezależnych sondaży. W lutowym sondażu firmy Median partia Magyara uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców. Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia.

"Wydarzenia": Kościoły jako schrony w przypadku wojny. Nowy pomysł rządzących Polsat News Polsat News