W skrócie W Gdańsku od 20 marca zamknięty będzie fragment ulicy Michałowskiego, aby umożliwić żabom bezpieczne przejście do zbiorników wodnych.

Zakaz ruchu na zamkniętym odcinku nie dotyczy rowerów, a służby ratunkowe mają zapewniony przejazd.

Objazdy do wybranych instytucji i budynków zostały wyznaczone, a przywrócenie normalnego ruchu przewidziano na 5 maja, z możliwością zmiany terminu.

Za sprawą wiosennego ocieplenia coraz więcej organizmów budzi się do życia. Dotyczy to także gdańskich płazów, które rozpoczynają coroczną wędrówkę do zbiorników wodnych.

Aby zapewnić żabom z Gdańska bezpieczną podróż do ich letnich miejsc bytowania, miasto postanowiło ograniczyć ryzyko związane z ruchem samochodów na ulicach. Jak poinformował Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, od piątku (20 marca) będą obowiązywały zmiany w organizacji ruchu na ul. Michałowskiego.

Gdańsk. Żaby skaczą w kierunku wody, utrudnienia dla mieszkańców

"Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu od piątku, 20 marca 2026 r., fragment ul. Michałowskiego zostanie wyłączony z ruchu pojazdów. Na zamkniętym odcinku pojawią się bariery oraz znaki zakaz ruchu w obu kierunkach. Zmiany nie dotyczą rowerów" - przekazał Sieliwończyk na stronie internetowej miasta.

Zamknięty będzie odcinek od skrzyżowania z ul. Norblina do budynku przy ul. Michałowskiego 29. Trasa pozostanie przejezdna dla służb ratunkowych.

Objazdy w Gdańsku podczas wędrówki żab. Do kiedy zamknięty ruch?

Na czas wędrówki gdańskich żab kierowcy mogą skorzystać z wyznaczonych objazdów:

do szkoły podstawowej nr 70 : ul. Chełmońskiego - ul. VII Dwór - ul. Michałowskiego (do ul. Polanki),

do przedszkola nr 42 : ul. Chełmońskiego - ul. Norblina (powrót ul. Chełmońskiego do ul. Polanki) lub ul. Chełmońskiego - ul. VII Dwór - ul. Michałowskiego (do ul. Polanki),

do budynków Michałowskiego 25, 25a, 27 oraz Polanki 86: ul. Chełmońskiego - ul. VII Dwór - ul. Michałowskiego (do ul. Polanki).

Standardowa organizacja ruchu ma zostać wznowiona 5 maja. Otwarcie fragmentu ulicy może jednak nastąpić zarówno wcześniej, jak i później w zależności od tempa wędrówki zwierząt i warunków pogodowych.

