Bliski Wschód
Teheran żąda wyjaśnień od Niemiec. Chodzi o bazę Ramstein

Patryk Idziak

Iran zażądał od niemieckiego rządu wyjaśnień w sprawie wykorzystania amerykańskiej bazy lotniczej Ramstein do działań wojennych na Bliskim Wschodzie - ustaliła agencja AFP. Teheran obawia się, że Waszyngton może łamać rezolucję ONZ nr 3314. Do sprawy odniósł się niemiecki minister obrony Boris Pistorius.

Amerykańska baza lotnicza Ramstein w Niemczech w roku 2016. Pas startowy, samoloty transportowe, zabudowania, las
Widok na amerykańską bazę lotniczą Ramstein w Niemczech w 2016 rokuTIMM ZIEGENTHALER / STOCKTREK IMAGESAFP

W skrócie

  • Iran poprosił Niemcy o wyjaśnienie roli amerykańskiej bazy Ramstein w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie.
  • Ambasador Iranu w Berlinie podkreślił, że Teheran nie otrzymał jeszcze odpowiedzi od niemieckiego rządu.
  • Niemiecki minister obrony oświadczył, że nie widzi obecnie powodu, by wątpić w legalność wykorzystywania bazy Ramstein przez USA.
- Poprosiliśmy Niemcy o wyjaśnienie roli bazy Ramstein - przekazał agencji AFP Madżid Nili, ambasador Iranu w Berlinie, domagając się transparentności.

Jak podkreślił dyplomata, Teheran "dotąd nie otrzymał odpowiedzi".

Iran chce wyjaśnień od Niemiec. Powołuje się na rezolucję ONZ

Madżid Nili podkreślił, że wykorzystywanie przez Waszyngton największej amerykańskiej bazy lotniczej w Europie do działań na Bliskim Wschodzie mogłoby naruszać rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 3314. W dokumencie ujęta jest definicja agresji zbrojnej.

Zgodnie z rezolucją terytorium oddane do dyspozycji innemu państwu nie może służyć do dokonania "aktu agresji" wobec państwa trzeciego. Interpretacja tej zasady zależy jednak od wielu czynników, w tym tego, czy ataku dokonano w samoobronie.

Świat

    Niemiecki minister obrony Boris Pistorius informował wcześniej, że "obecnie nie widzi żadnego powodu, by wątpić w legalność wykorzystywania bazy Ramstein" przez Stany Zjednoczone w ramach wspólnej ofensywy z Izraelem przeciwko Iranowi.

    W poniedziałek polityk odrzucił też apel Donalda Trumpa o wsparcie militarne na Bliskim Wschodzie. - Oczekuje, że garstka (...) europejskich fregat zrobi w cieśninie Ormuz to, czego potężna amerykańska marynarka nie jest w stanie zrobić? - skwitował, dodając, że to nie jest wojna Niemiec.

    Jak podaje dziennik "Suddeutsche Zeitung", w bazie Ramstein stacjonuje około 8,5 tys. żołnierzy obsługujących amerykańskie myśliwce, bombowce, tankowce powietrzne i transportowce. Punkt jest strategicznym miejscem dla dalekich operacji USA.

    Źródła: AFP, "Suddeutsche Zeitung"

    Bliski Wschód

    Najnowsze