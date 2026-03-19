W skrócie Śląscy Samorządowcy, będący kontynuatorami działalności KW Mniejszość Niemiecka, wystartują w wyborach parlamentarnych 2027 r. z własnym komitetem wyborczym.

Komitet Wyborczy Śląscy Samorządowcy zostanie utworzony przez członków stowarzyszenia będących jednocześnie członkami mniejszości niemieckiej, co pozwoli skorzystać ze zwolnienia z progu wyborczego.

Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka przekształcił się w Śląskich Samorządowców w grudniu 2023 roku, aby oddzielić działalność społeczno-kulturalną od politycznej i poszerzyć elektorat.

Władze Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, które jest kontynuatorem działalności KW Mniejszość Niemiecka, podjęły decyzję, że jego członkowie w najbliższych wyborach parlamentarnych - w 2027 r. - wystartują z własnego komitetu wyborczego pod nazwą Śląscy Samorządowcy.

Jak podkreślają liderzy ruchu, wybór takiej formuły walki o mandaty parlamentarne pozwala połączyć dwa ważne elementy tożsamości regionu: silną samorządność oraz wielokulturowość. - Jako Śląscy Samorządowcy nigdy nie ukrywaliśmy tego, że wielu z nas jest związanych czy też bezpośrednio reprezentuje mniejszość niemiecką. Dlatego też będąc konsekwentnym zdecydowaliśmy się na kontynuację modelu współpracy, który funkcjonował już w wyborach samorządowych - stwierdził w czwartek Jastrzembski.

Poinformował, że Komitet Wyborczy Śląscy Samorządowcy zostanie utworzony przez członków stowarzyszenia będących jednocześnie członkami mniejszości niemieckiej. - Dzięki czemu będziemy mogli skorzystać z możliwości zwolnienia z progu wyborczego - dodał.

Śląscy Samorządowcy zastąpią Mniejszość Niemiecką

Zuzanna Donath-Kasiura, wicemarszałek województwa opolskiego, a zarazem członek władz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN), zauważyła, że start w wyborach z własnym komitetem pod szyldem Śląskich Samorządowców jest dla mniejszości niemieckiej szansą na zaakcentowanie interesów wszystkich mieszkańców regionu na szczeblu krajowym.

- Coraz bardziej ubolewamy nad tym, że przy malejącej liczbie posłów reprezentujących nasz region w Warszawie, ubywa jednocześnie tych, którzy są z nim silnie emocjonalnie, rodzinnie i zawodowo związani. Wiemy też, ilu mamy dziś reprezentantów spoza naszego regionu, a ilu posłów, którzy już w województwie opolskim nie mieszkają. Wspierając nasz komitet, mieszkańcy będą mieli gwarancję, że dla naszych kandydatek i kandydatów centrum życia to województwo opolskie, nasz region - podkreśla Donath-Kasiura.

Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka (MN) przekształcił się w Śląskich Samorządowców oficjalnie w grudniu 2023 roku, gdy po raz pierwszy od 1991 roku mniejszość niemiecka nie zdobyła żadnego mandatu w Sejmie i Senacie. Celem zmiany było oddzielenie działalności społeczno-kulturalnej TSKN od działalności politycznej i poszerzenie elektoratu.

