Rosja planuje wykorzystać broń antysatelitarną w przestrzeni kosmicznej, co może doprowadzić do zniszczenia tysięcy satelitów państw sojuszniczych Ukrainy.

- Jedna eksplozja i tysiące satelitów unieruchomionych. To jest zmiana we wszystkich regułach gry - tłumaczy Grossfeld, wskazując, że byłby to początkowy etap I wojny kosmicznej .

W ten sposób Putin osiągnąłby swój cel bez bezpośredniego ostrzału. Co więcej, ciężko byłoby o dowód na to, że działanie było celowe. - "Piękno" tego sabotażu polega na tym, że nie da się go udowodnić - mówi ekspertka, dodając że Moskwa zniszczyłaby satelity, jednocześnie wszystkiego się wypierając, by uniknąć w ten sposób zagrożenia bezpośrednią odpowiedzią NATO.