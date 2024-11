Sprawę opisywaliśmy na początku tygodnia w Interii. Zmiana ta miała dać przeładowanym nauką uczniom chwilę oddechu. Jak alarmowali nauczyciele i rodzice, nie do końca się to sprawdza.

- Brak możliwości zadawania prac domowych to błąd . Nastąpił znaczny spadek motywacji do nauki wśród uczniów - oceniła Romualda, nauczycielka języka polskiego i historii w szkole podstawowej.

Prace domowe po nowemu. MEN: Miejscem do zdobywania wiedzy jest szkoła

W odpowiedzi wydziału informacyjno-prasowego czytamy: "Rozwiązania weszły do szkół w kwietniu 2024 roku, odliczając okres wakacji, to kilka miesięcy nauki w szkołach. To zdecydowanie za krótki okres, by wyciągać wnioski".