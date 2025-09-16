W nocy z 9 na 10 września w polskiej przestrzeni powietrznej pojawiło się kilkanaście rosyjskich dronów.

Większość z nich okazała się być niegroźnymi "wabikami", które nie wyrządziły większych szkód i opadły lotem szybowcowym na pola lub pomieszczenia gospodarcze, nie powodując większych szkód. Kilka najgroźniejszych celów zostało natomiast zestrzelonych przez samoloty NATO.

Zagadką pozostaje natomiast tajemniczy obiekt, który poważnie uszkodził dom w Wyrykach w woj. lubelskim. Dotychczas śledczy nie chcieli mówić, co spowodowało tak rozległe zniszczenia.

Niezidentyfikowany obiekt zniszczył dom w Lubelskiem. "Rz": To mogła być Polska rakieta

Lubelska prokuratura, cytowana przez "Rzeczpospolitą" przekazała w lakonicznym komunikacie, że "obiekt nie został na chwilę obecną zidentyfikowany ani jako dron, ani jako jego fragmenty".

- Na ten moment nie mogę wiążąco powiedzieć, co spadło na dom w Wyrykach, jest to przedmiotem śledztwa, czekamy na opinię biegłych - powiedziała gazecie prok. Agnieszka Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Dodała, że oględziny "dały odpowiedź na określone pytania, jednak nie są to informacje, które mogę przekazać. Jest to decyzja prowadzącego śledztwo".

Z ustaleń gazety w "najważniejszych strukturach państwa zajmujących się bezpieczeństwem państwa" wynika, że na budynek miała spaść rakieta z polskiego F-16, której próbowano użyć do zestrzelenia drona. Nieoficjalnie wiadomo, że pocisk spadł na dom z powodu uszkodzenia.

BBN: Prezydent nie wiedział o incydencie

Interia próbowała potwierdzić tę informację także w Pałacu Prezydenckim. Tam usłyszeliśmy nieoficjalnie, że Pałac Prezydencki nie wiedział o tym, że za zniszczenie budynku mogła odpowiadać rakieta wystrzelona z F-16.

Jak się dowiedzieliśmy nie było o tym mowy także na niedawnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziło nasze informacje.

