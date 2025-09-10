Do odkrycia szczątków rosyjskiego drona na terenie Cześników na Lubelszczyźnie doszło 10 września rano.

Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Zamościu, w okolicach tamtejszego cmentarza odnaleziono szczątki "w postaci statecznika".

Cześniki i nie tylko. Rosyjskie drony nad Polską

Wcześniej o odkryciu elementów maszyny w pobliżu lokalnego cmentarza donosił reporter Polsatu News Łukasz Dubaniewicz. Podobne szczątki odnaleziono w miejscowości Wyryki - tam dron uderzył w dom jednorodzinny.

Dodatkowo szczątki dronów miały zostać znalezione w miejscowościach Wyhalew oraz Krzywowierzba w powiecie parczewskim.

Kolejny dron, który naruszył w nocy z wtorku na środę polską przestrzeń powietrzną, został odnaleziony na polu w okolicach Mniszkowa pod Łodzią.

- Potwierdzam, że dron został odnaleziony. Na miejscu pracują już służby, w związku z czym nie mogę udzielić bardziej szczegółowych informacji - przekazał PAP starosta opoczyński Marcin Baranowski.

Drony nad Polską. Cześniki: Odkryto szczątki zestrzelonej maszyny

"Jednocześnie są prowadzone czynności zmierzające do odnalezienia i zabezpieczenia pozostałych fragmentów uszkodzonego drona" - zaznaczono w komunikacie służb.

Dodatkowo wskazano, że dron, którego szczątki odnaleziono, "najprawdopodobniej został zestrzelony po godz. 3:00 w rejonie miejscowości Cześniki - Niewirków". Prokuratura podkreśla przy tym, że ma to związek z działaniem polskiej obrony powietrznej.

"Z dotychczasowych ustaleń nie wynika, aby w wyniku przedmiotowego zdarzenia ktokolwiek został pokrzywdzony" - podkreśliły polskie służby.

Według wskazanych informacji śledztwem oraz badaniem szczątków na terenie Cześników zajmują się prokuratorzy z Wydziału 1 Śledczego Prokuratury Okręgowej w Zamościu i Wydziału 8 Wojskowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Prokuratura w Zamościu apeluje przy tym, by w przypadku odkrycia szczątków innych dronów lub podobnych do nich obiektów, informować właściwe służby.

Cześniki. "Wyszedłem przed dom, nie dało się spać"

Jak informuje stacja Polsat News, mieszkańcy Cześników gromadzą się obecnie w lokalnej świetlicy.

- O pierwszej w nocy, po pierwszej w nocy było słychać (myśliwce - red.). Wyszedłem przed dom, bo nie dało się spać - mówił w rozmowie ze stacją jeden z mieszkańców pobliskiej wsi.

Drony nad Polską. MON użyło uzbrojenia

Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło w nocy z wtorku na środę. Jak przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, do naruszeń doszło w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy.

"Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów" - podało dowództwo.

W związku z działaniami Rosji w środę zwołano pilne posiedzenie rządu. - Mamy do czynienia prawdopodobnie z prowokacja na dużą skalę - powiedział premier Donald Tusk. Jak dodał, ostatnia noc była "dramatyczna", ale nie odnotowano żadnych ofiar.

Po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk wraz z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem udadzą się do prezydenta Karola Nawrockiego na naradę w BBN.

"Pozostaję w stałym kontakcie z wicepremierem, ministrem obrony narodowej i najważniejszymi dowódcami w Siłach Zbrojnych RP. (…) W BBN niebawem poprowadzę odprawę, na którą przybędzie szef rządu" - poinformował w środę rano prezydent Karol Nawrocki. Jak dodał, "bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest najwyższym priorytetem i wymaga ścisłego współdziałania".

"Wąsik, ach, ten wąsik". Zgorzelski w "Gościu Wydarzeń" skomentował przemianę Trzaskowskiego Polsat News Polsat News