Wyryki: Rosyjski dron uderzył w dom. Szkoły zamknięte, lekcje odwołane

Justyna Kaczmarczyk
Łukasz Dubaniewicz

Justyna Kaczmarczyk, Łukasz Dubaniewicz

W miejscowości Wyryki koło Włodawy rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny. Nikomu nic się nie stało. - Ludzie są cali, ale w szoku - mówi Interii Bernard Błaszczuk, wójt gminy Wyryki.

Wyryki, budynek uszkodzony przed rosyjski dron, zdjęcie nadesłane przez czytelnika
Wyryki, budynek uszkodzony przed rosyjski dron, zdjęcie nadesłane przez czytelnikamateriał zewnętrzny

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne.

Wyryki. Rosyjski dron uderzył w dom

Jeden z dronów uderzył w budynek mieszkalny w miejscowości Wyryki w powiecie włodawskim w województwie lubelskim. Uszkodzony został dach budynku, żaden człowiek nie został poszkodowany.

- Wszyscy jesteśmy cali. Nikomu nic się nie stało - powiedział Interii Bernard Błaszczuk wójt gminy Wyryki.

Jak przekazał, podjął decyzję o odwołaniu lekcji w dwóch gminnych szkołach.

Wyryki. Wójt: Ludzie całą noc słyszeli jakieś dźwięki

- Zamawiamy plandeki, aby zabezpieczyć dach w zniszczonym domu. To dom mieszkalny. Dzięki Bogu nikt tam nie ucierpiał - dodał Błaszczuk.

Jak stwierdził Interii włodarz Wyryk, ludzie są cali, ale w szoku. - Zapewniłem im pomoc psychologiczną i zapewniam, że nie zostawimy ich na pewno bez dachu nad głową, ale szczegółów jeszcze nie znam - powiedział.

- Ludzie przez całą noc słyszeli jakieś dźwięki. Słychać było i widać nasze samoloty. Słychać było takie świsty, to domyślam się że może i drony. Na pewno było tego więcej niż tylko to, co spadło na dom - opowiada Błaszczuk.

Z informacji Interii wynika, że największa liczba zgłoszeń w woj. lubelskim dotyczy powiatów zamojskiego, włodawskiego i bialskiego.

Zniszczony mur budynku oraz rozbity samochód stojący obok, wokół leżą porozrzucane fragmenty cegieł i gruzu na zielonej trawie.
Wyryki, zniszczenia po tym, jak rosyjski dron spadł na budynek mieszkalny, zdjęcie nadesłane przez czytelnikamateriał zewnętrzny

Po godz. 8.00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że zakończyło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko pozostaje w gotowości.

Artykuł jest aktualizowany.

Zmiany w resorcie zdrowia. Gawkowski: Ta decyzja mi się nie podobaPolsat NewsPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze