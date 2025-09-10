W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne.

Wyryki. Rosyjski dron uderzył w dom

Jeden z dronów uderzył w budynek mieszkalny w miejscowości Wyryki w powiecie włodawskim w województwie lubelskim. Uszkodzony został dach budynku, żaden człowiek nie został poszkodowany.

- Wszyscy jesteśmy cali. Nikomu nic się nie stało - powiedział Interii Bernard Błaszczuk wójt gminy Wyryki.

Jak przekazał, podjął decyzję o odwołaniu lekcji w dwóch gminnych szkołach.

Wyryki. Wójt: Ludzie całą noc słyszeli jakieś dźwięki

- Zamawiamy plandeki, aby zabezpieczyć dach w zniszczonym domu. To dom mieszkalny. Dzięki Bogu nikt tam nie ucierpiał - dodał Błaszczuk.

Jak stwierdził Interii włodarz Wyryk, ludzie są cali, ale w szoku. - Zapewniłem im pomoc psychologiczną i zapewniam, że nie zostawimy ich na pewno bez dachu nad głową, ale szczegółów jeszcze nie znam - powiedział.

- Ludzie przez całą noc słyszeli jakieś dźwięki. Słychać było i widać nasze samoloty. Słychać było takie świsty, to domyślam się że może i drony. Na pewno było tego więcej niż tylko to, co spadło na dom - opowiada Błaszczuk.

Z informacji Interii wynika, że największa liczba zgłoszeń w woj. lubelskim dotyczy powiatów zamojskiego, włodawskiego i bialskiego.

Wyryki, zniszczenia po tym, jak rosyjski dron spadł na budynek mieszkalny, zdjęcie nadesłane przez czytelnika materiał zewnętrzny

Po godz. 8.00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że zakończyło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko pozostaje w gotowości.

Artykuł jest aktualizowany.

Zmiany w resorcie zdrowia. Gawkowski: Ta decyzja mi się nie podoba Polsat News Polsat News