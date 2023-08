O tym, co działo się w Kancelarii Senatu piszemy od stycznia 2022 r. Dotarliśmy do jednego z pracowników Kancelarii Senatu, który opowiedział nam o współpracy z ówczesną wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anną Godzwon. Bliska współpracownica Tomasza Grodzkiego miała m.in. publicznie krytykować i oceniać pracę swojego podwładnego, zarzucać mu niewłaściwy ubiór, monitorować jego aktywność w mediach społecznościowych, okazywać niczym nieuzasadnioną niechęć czy kierować w stosunku do niego nieprecyzyjne polecenia oraz oczekiwania.