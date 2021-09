Rzecznik KE Adalbert Jahnz przekazał, że Komisja jest w bliskim kontakcie z polskimi władzami w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

- Jutro unijna komisarz Ylva Johansson będzie rozmawiała z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim, aby przedstawić swoje obawy i dyskutować o pomocy finansowej i operacyjnej, która jest dostępna dla Polski, aby pomóc jej w zarządzaniu granicą zewnętrzną UE - powiedział rzecznik.



Dodał, że Johansson odwiedzi wkrótce Polskę by "dokonać oceny sytuacji na miejscu".

"Zarządzanie granicą nie może odbywać się kosztem życia ludzkiego"

Rzecznik przypomniał też słowa unijnej komisarz ds. wewnętrznych Ylvy Johansson, która powiedziała: - Ważne jest, aby chronić naszą granicę przed agresją reżimu Alaksandra Łukaszenki. Aby to zrobić najlepiej, powinniśmy w pełni wykorzystać wspólne zasoby, takie jak pomoc Frontexu, i powinniśmy to robić w przejrzysty sposób. Pomaga to zagwarantować, że przestrzegamy wspólnych wartości i obowiązków UE.

Jahnz dodał, że państwa członkowskie UE muszą skutecznie wykonywać swoje obowiązki w zakresie zarządzania granicami. - To zarządzanie musi odbywać się z poszanowaniem praw podstawowych i nie może odbywać się kosztem życia ludzkiego. Polska granica jest granicą UE, a europejskie wsparcie jest w pełni dostępne, aby pomóc polskim władzom w rozwiązaniu tej sytuacji - dodał rzecznik.

Ciała migrantów przy granicy

W niedzielę w rejonie przygranicznym z Białorusią znaleziono zwłoki trzech osób, tego samego dnia w Sejnach, które znajdują się niedaleko granicy z Litwą, zwłoki kolejnej.

Od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.