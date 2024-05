Do tragicznego wypadu doszło około godziny 8:30 na autostradzie D1 (kontynuacja polskiej A1 - red.) po czeskiej stronie granicy na jezdni w kierunku naszego kraju. Ze wstępnych ustaleń śląskiej policji wynika, że w zdarzeniu udział brały trzy samochody.

Z komunikatu czeskiej policji wynika, że na prawym pasie doszło do zatrzymania ciągnika przewożącego na naczepie czołg. W porę za nim wyhamował samochód osobowy, jednak szczególnej ostrożności nie zachował kierowca ciężarówki przewożącej na lawecie inne auta.

Czechy. Wypadek na autostradzie przy granicy z Polską. Nie żyją dwie osoby

Na miejscu zjawiły się wszystkie służby, a także helikopter pogotowia ratunkowego. Mimo prób reanimacji medykom nie udało się uratować życia poszkodowanych. - W wyniku zdarzenia życie stracił dwie osoby. Są to obywatele Czech - przekazał asp. Tomanek.

Autostrada w kierunku Polski została całkowicie zablokowana, co powoduje gigantyczne korki na odcinku od Bohumina do granicy. Czeska policja wytyczyła objazdy. Utrudnienia potrwają najprawdopodobniej do około godziny 14.