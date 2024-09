Sanepid zaalarmował, by mieszkańcy spożywali wodę z sieci wodociągowej jedynie po przegotowaniu.

Wyniki ostatnich badań wykazały, że bakterie nadal występują jeszcze w próbkach z tej części sieci w Porąbce, która dostarcza wodę do posesji przy ulicach: Kozubnickiej - 1, 2, 4, 5, 7 i 9, Mała Puszcza 8, Klinowa 2 i Kłosowa 2.

Gminy Kozy i Porąbki. Komunikat po wykryciu bakterii w wodzie

"Woda z kranu nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych, nie jest zdatna do kąpieli. Woda ta może być używana tylko do takich celów, jak spłukiwanie toalet. Szczególnie narażone są osoby z osłabioną odpornością, niemowlęta i małe dzieci" - głosi komunikat.