"Uwaga! Woda w wodociągu Słońsk i Lemierzyce nie nadaje się do spożycia (poza miejscowością Chartów). Może być używana do celów sanitarnych" - przekazało we wtorek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert został skierowany do mieszkańców powiatu sulęcińskiego (woj. lubuskie) po wykryciu w wodzie niebezpiecznej bakterii E.coli.