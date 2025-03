Żył w ubóstwie, wygrał na loterii. Przestępcy nie mieli litości

Jak podała łomżyńska prokuratura, sprawcom grozi do 10 lat więzienia , a w przypadku osób działających w warunkach recydywy , kara może być podwyższona do lat 15". Postępowanie obejmuje sześć osób , z których jedna jest poszukiwana.

Zarzuty dotyczą działania, wspólnie i w porozumieniu, w różnych konfiguracjach, czterech mężczyzn i dwóch kobiet. Wśród przestępstw jest wymuszenie rozbójnicze połączone z pozbawieniem wolności na dłużej niż siedem dni, gdzie sprawcy grozili 70-letniemu mężczyźnie, bili go i zmusili w ten sposób do wypłaty z banku i przekazanie im w gotówce nie mniej niż 200 tys. zł.

Z kolei co najmniej 250 tys. zł poszkodowany stracił m.in. w taki sposób, że kobieta, która zapewniała go o bliskiej relacji, przekonała go, że jej córka jest ciężko chora i potrzebne są pieniądze na leczenie. W tym przypadku chodzi o wykorzystanie zależności psychicznej, a w istocie o nakłonienie do wypłaty kolejnych pieniędzy, ale też o zakup złota czy sprzętów RTV i AGD.