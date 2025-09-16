Bernard Błaszczuk, wójt gminy Wyryki, komentował na antenie Polsat News nowe doniesienia, dotyczące obiektu, który uderzył w dom nocą z 9 na 10 września, kiedy to w polskiej przestrzeni powietrznej pojawiło się kilkanaście rosyjskich dronów.

- Wszyscy mieli w wyobraźni dron, nie wiadomo, czy był uzbrojony, czy nie, ale obawy były - mówił Bernard Błaszczuk.

Dodał, że urząd jest "w stałym kontakcie z prokuraturą i czeka na oficjalne ustalenia".

- To, co jest pewne, to to, że był to obiekt latający z ładunkiem - poinformował Błaszczuk.

- Konstrukcja została całkowicie naruszona i zniszczona, zorganizowaliśmy jako urząd mieszkanie zastępcze dla właścicieli tego domu, pomagaliśmy razem z wojskiem w przeprowadzce, rzeczoznawca ocenił straty i czekamy na ich wycenę. Będziemy pozyskiwać środki na odbudowę - mówił wójt.

Lubelszczyzna. Niezidentyfikowany obiekt zniszczył dom w Wyrkach

Lubelska prokuratura, cytowana przez "Rzeczpospolitą", przekazała w lakonicznym komunikacie, że "obiekt nie został na chwilę obecną zidentyfikowany ani jako dron, ani jako jego fragmenty".

- Na ten moment nie mogę wiążąco powiedzieć, co spadło na dom w Wyrykach, jest to przedmiotem śledztwa, czekamy na opinię biegłych - powiedziała gazecie prok. Agnieszka Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Dodała, że oględziny "dały odpowiedź na określone pytania, jednak nie są to informacje, które mogę przekazać. Jest to decyzja prowadzącego śledztwo".

Z ustaleń "Rzeczpospolitej" w "najważniejszych strukturach państwa zajmujących się bezpieczeństwem państwa" wynika, że na budynek miała spaść rakieta z polskiego F-16, której próbowano użyć do zestrzelenia drona. Nieoficjalnie wiadomo, że pocisk spadł na dom z powodu uszkodzenia.

Interia próbowała potwierdzić tę informację także w Pałacu Prezydenckim. Tam usłyszeliśmy nieoficjalnie, że nie było informacji o tym, że za zniszczenie budynku mogła odpowiadać rakieta wystrzelona z F-16.

"Wydarzenia": Infrastruktura przeciwpowodziowa wymaga pilnych remontów Polsat News