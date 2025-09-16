- To był dron szturmowy. Na nagraniu może się wydawać, że to nie dron, ale to kwestia kąta widzenia. Bezzałogowy statek powietrzny, patrząc z boku, nie jest szeroki, a raczej płaski - wyjaśnił rzecznik charkowskiej prokuratury Walerij Czyrin.

Atak na Charków. Śledczy mówią o uderzeniu drona, pokazali nagranie

W rozmowie z Ukraińską Prawdą rzecznik prokuratury mówił, że śledczy zebrali szczątki maszyny.

- Według wstępnych danych, są to części drona typu Geran-2 - przekazał Czyrin. To bezzałogowiec konstrukcji irańskiej, ale masowo produkowany w Rosji. Ma długość 3,5 metra i rozpiętość skrzydeł 2,5 metra.

W ataku na budynek uczelni w centrum Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy ranne zostały cztery osoby - przekazał mer miasta Ihor Terechow. Z kolei według rzecznika prokuratury mowa jest o dwóch rannych kobietach.

Charkowska prokuratura udostępniła także nagranie ukazujące moment ataku na placówkę oświatową.

Widać na nim jak dron z impetem uderza w dach budynku, a fragmenty poszycia i szczątki maszyny wylatują w powietrze.

Rosja zaatakowała uczelnię w Charkowie. Kilka osób rannych

Początkowo ukraińskie służby podawały, że w ataku na charkowską uczelnię ranne zostały dwie osoby.

"Charków: rano rosyjskie wojska rozpoczęły atak bezzałogowym statkiem powietrznym na placówkę oświatową w dzielnicy Słobidzkiej. Według wstępnych danych ranne zostały dwie kobiety. W wyniku uderzenia uszkodzony został dach budynku placówki, a na powierzchni 150 metrów kwadratowych wybuchł pożar" - podała ukraińska służba ratownicza.

Mer Charkowa Ihor Terechow poinformował potem o czterech osobach poszkodowanych w wyniku ataku. Rzecznik prokuratury mówił z kolei o dwóch rannych kobietach.

Według serwisu Suspilne rosyjski dron uderzył w budynek administracyjny Uniwersytetu Farmaceutycznego.

Według prorektora ds. naukowych i pedagogicznych Ołeksandra Kuczenki pracownicy uczelni podczas alarmu zeszli do schronu dzięki czemu nie odnieśli żadnych obrażeń.

