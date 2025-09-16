Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Nalot na Charków. Nowe informacje śledczych, mają nagranie z ataku

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Dron szturmowy rosyjskiej produkcji typu Geran uderzył we wtorek w budynek uczelni w centrum Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy - ustalili tamtejsi śledczy. Ukraińskie służby udostępniły także nagranie ukazujące moment ataku. Widać na nim jak bezzałgowiec z impetem wlatuje w dach obiektu. W nalocie ranne zostały co najmniej dwie osoby.

Rosyjski dron uderzył w budynek uczelni w Charkowie
Rosyjski dron uderzył w budynek uczelni w CharkowieProkuratura Obwodowa w CharkowieYouTube

To był dron szturmowy. Na nagraniu może się wydawać, że to nie dron, ale to kwestia kąta widzenia. Bezzałogowy statek powietrzny, patrząc z boku, nie jest szeroki, a raczej płaski - wyjaśnił rzecznik charkowskiej prokuratury Walerij Czyrin.

Atak na Charków. Śledczy mówią o uderzeniu drona, pokazali nagranie

W rozmowie z Ukraińską Prawdą rzecznik prokuratury mówił, że śledczy zebrali szczątki maszyny.

- Według wstępnych danych, są to części drona typu Geran-2 - przekazał Czyrin. To bezzałogowiec konstrukcji irańskiej, ale masowo produkowany w Rosji. Ma długość 3,5 metra i rozpiętość skrzydeł 2,5 metra.

Zobacz również:

Zniszczony dom w Wyrykach
Polska

Co zniszczyło dom w Wyrykach, czy to była rakieta wystrzelona z polskiego F-16?

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    W ataku na budynek uczelni w centrum Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy ranne zostały cztery osoby - przekazał mer miasta Ihor Terechow. Z kolei według rzecznika prokuratury mowa jest o dwóch rannych kobietach.

    Charkowska prokuratura udostępniła także nagranie ukazujące moment ataku na placówkę oświatową.

    Widać na nim jak dron z impetem uderza w dach budynku, a fragmenty poszycia i szczątki maszyny wylatują w powietrze.

    Rosja zaatakowała uczelnię w Charkowie. Kilka osób rannych

    Początkowo ukraińskie służby podawały, że w ataku na charkowską uczelnię ranne zostały dwie osoby.

    "Charków: rano rosyjskie wojska rozpoczęły atak bezzałogowym statkiem powietrznym na placówkę oświatową w dzielnicy Słobidzkiej. Według wstępnych danych ranne zostały dwie kobiety. W wyniku uderzenia uszkodzony został dach budynku placówki, a na powierzchni 150 metrów kwadratowych wybuchł pożar" - podała ukraińska służba ratownicza.

    Mer Charkowa Ihor Terechow poinformował potem o czterech osobach poszkodowanych w wyniku ataku. Rzecznik prokuratury mówił z kolei o dwóch rannych kobietach.

    Według serwisu Suspilne rosyjski dron uderzył w budynek administracyjny Uniwersytetu Farmaceutycznego.

    Według prorektora ds. naukowych i pedagogicznych Ołeksandra Kuczenki pracownicy uczelni podczas alarmu zeszli do schronu dzięki czemu nie odnieśli żadnych obrażeń.

    Zobacz również:

    Premier Donald Tusk zabrał głos ws. zniszczeń domu w Wyrykach
    Polska

    Zniszczony dom w Wyrykach. Premier wskazał odpowiedzialnych

    Artur Pokorski
    Artur Pokorski
    "Wydarzenia": Infrastruktura przeciwpowodziowa wymaga pilnych remontówPolsat News

    Najnowsze