Seria podpaleń miała miejsce na przełomie czerwca i lipca w Kotowicach (gmina Żarki, woj. śląskie). Ogień pojawiał się zarówno w lasach państwowych, jak i prywatnych. Do akcji gaśniczej niezbędne było użycie specjalnego samolotu. Oszacowano, że łącznie spłonęły aż trzy hektary lasu.

Fala pożarów. "Miejsca zostały wcześniej przygotowane"

- Wspólnie z nadleśnictwem Złoty Potok doszliśmy do wniosku, że miejsca pożaru zostały wcześniej przygotowane, więc ewidentnie to wskazuje na podpalenie - przekazał burmistrz miasta i gminy Żarki Adam Zamora w rozmowie z TVN24.

15 tys. zł za wskazanie podpalacza

Dlatego władze gminy razem z tamtejszym nadleśnictwem Złoty Potok wyznaczyło nagrodę za wskazanie podpalacza. 15 tys. zł trafi do osoby, która udzieli informacji na temat sprawcy.

- Jeżeli ktoś z państwa ma jakiekolwiek informacje odnośnie tego, to zapraszamy bezpośrednio do kontaktu do naszej gminy - zaapelował burmistrz.