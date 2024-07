Jak przekazał w rozmowie z Polsat News Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, osiem tysięcy osób pozostaje bez prądu, z czego połowa z nich to mieszkańcy woj. łódzkiego. W Łodzi z tego powodu w wielu miejscach w całym mieście utworzyły się rozlewiska. - Musimy być przygotowani, że takie gwałtowne burze będą się w przyszłości powtarzały - ostrzegł.

W sobotni poranek najmocniej grzmi wciąż na północy kraju. Kpt. Wojciech Gralec z PSP przekazał na antenie Polsat News, że do sobotniego poranka lekko ranne zostały dwie osoby - to skutek zawalenia się drzew na dom oraz przyczepę kempingową. Jak zaznaczył, w piątek odnotowano 2973 zgłoszeń, zaś w sobotę do godz. 6 już 740.