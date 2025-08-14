Dwa święta jednego dnia. Wierni muszą spełnić ważny obowiązek

15 sierpnia to w Polsce dzień o podwójnym znaczeniu - zarówno dla państwa, jak i dla Kościoła katolickiego. Tego dnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego oraz uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Święto Wojska Polskiego - co to za święto?

Święto Wojska Polskiego to święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zostało ustanowione, aby uhonorować żołnierzy Wojska Polskiego - tych, którzy służyli Ojczyźnie w przeszłości, jak i tych, którzy pełnią służbę współcześnie. To także okazja do przypomnienia o odwadze, poświęceniu i patriotyzmie polskich sił zbrojnych.

Święto to obchodzone jest 15 sierpnia, w rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej także "Cudem nad Wisłą". W sierpniu 1920 roku Wojska Polskie odparły ofensywę Armii Czerwonej, broniąc dopiero co odzyskanej niepodległości. Było to jedno z największych zwycięstw w historii Polski i jedna z przełomowych bitew w historii świata.

15 sierpnia. Jak obchodzono Święto Wojska Polskiego?

Wojsko Polskie od początku niepodległości w 1918 roku starało się nawiązywać do historii i tradycji polskiego oręża. Podkreślało swoje korzenie i ciągłość istnienia jako siły broniącej państwa.

Pielęgnowanie tych tradycji pomagało jednoczyć żołnierzy i budowało ich więź ze społeczeństwem. Ważnym tego elementem były święta wojskowe, które obchodzono z dumą.

W 1923 roku ustanowiono Święto Żołnierza. Obchodzono je hucznie, ale i z wielką czcią i szacunkiem dla poległych. Dniem obchodów był 15 sierpnia.

Święto Żołnierza obchodzono uroczyście również w czasie II wojny światowej, aż do 1946 roku. W latach 1947-1991 święto polskiego wojska obchodzone było w różnych datach i pod różnymi nazwami.

Dopiero ustawa sejmowa z 30 lipca 1992 przywróciła obchody Święta Wojska Polskiego na 15 sierpnia. I już tego roku, po raz pierwszy, odbyły się centralne uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Święto Wojska Polskiego dziś

Współcześnie Święto Wojska Polskiego obchodzone jest uroczyście w całym kraju, a najważniejsze wydarzenia mają miejsce w Warszawie. We wszystkich kościołach polowych w Polsce odprawiane są uroczyste msze święte, a na cmentarzach wojskowych pamięć żołnierzy czci Apel Poległych.

Centralnym punktem obchodów jest uroczysta defilada wojskowa w Warszawie, w której biorą udział żołnierze różnych rodzajów sił zbrojnych, funkcjonariusze służb mundurowych oraz sprzęt wojskowy - zarówno nowoczesny, jak i historyczny.

W wielu miastach organizowane są także pikniki wojskowe, pokazy sprzętu, koncerty orkiestr wojskowych, wystawy i spotkania z żołnierzami.

15 sierpnia. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia, czyli tego samego dnia, którego obchodzone jest Święto Wojska Polskiego, Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jedno z najstarszych i najważniejszych świąt maryjnych.

Według tradycji, Maryja - Matka Jezusa - po zakończeniu ziemskiego życia została z ciałem i duszą wzięta do nieba. Choć wydarzenie to nie jest opisane bezpośrednio w Biblii, od wieków jest czczone w Kościele.

O Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny stanowi dogmat - doktryna religijna, uznana za obowiązującą - ogłoszony przez papieża Piusa XII w 1950 roku.

Wniebowzięcie NMP w Polsce

W Polsce Matka Boża Wniebowzięta czczona jest jako opiekunka przyrody, urodzaju i ziemi. Dlatego też w polskiej tradycji ludowej przyjęło się nazywać to święto świętem Matki Bożej Zielnej. Ze względu na to, że obchodzone jest w sierpniu, od wieków łączyło się ono z dziękczynieniem za plony i urodzaj.

Tego dnia wierni przynoszą do kościołów bukiety ziół, zbóż, warzyw i kwiatów, które są święcone. Symbolizuje to wdzięczność za dary natury oraz prośbę o dalszą opiekę nad rodziną, domem i gospodarstwem.

Czy 15 sierpnia trzeba iść do kościoła?

Święto Wojska Polskiego to ustawowo dzień wolny od pracy, ma to bezpośredni związek z liturgiczną uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Uroczystość tę zaliczamy do tak zwanych świąt nakazanych. Każdy katolik zobowiązany jest do uczestniczenia w mszy świętej w święta nakazane, inaczej popełnia grzech ciężki. Dlatego też 15 sierpnia każdy wierzący zobowiązany jest do uczestnictwa w mszy świętej.

