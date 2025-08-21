Mija sto dni pontyfikatu papieża Leona XIV. Kardynał Robert Prevost został wybrany papieżem już drugiego dnia konklawe - w czwartym głosowaniu. 8 maja zobaczyliśmy go na placu świętego Piotra, gdzie ogłoszono, że przyjął imię Leon XIV.

Już na początku jego pontyfikatu mówiło się, że Leon XIV ma być papieżem "środka", który poskleja rozpadający się Kościół.

Leon XIV. Sto dni jak miesiąc miodowy

- Oczekiwania względem papieża Leona XIV są ogromne - przyznaje w rozmowie z Interią ks. prof. Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Przyznaje, że pierwsze 100 dni pontyfikatu było spokojne, to swego rodzaju "miesiąc miodowy". - Papież unikał stanowczych wypowiedzi, które mogłyby się komuś nie spodobać. Jednak ten spokojny okres się kończy, jak każdy miesiąc miodowy. Teraz nadchodzi czas koniecznych i trudnych decyzji. Papież będzie musiał zmierzyć się z wieloma poważnymi problemami, z którymi zmaga się obecnie Kościół katolicki na świecie - dodaje ks. Kobyliński.

Zdaniem naszego rozmówcy wszystkie wojny doktrynalne i konflikty ideowe w Kościele są dopiero przed nami. - Nie wiadomo, jakie stanowisko w tych sporach będzie chciał zająć papież Leon XIV. Na ten moment nie mamy jego żadnej wypowiedzi programowej, nie ma żadnego orędzia czy dokumentu, które moglibyśmy potraktować jako program nowego pontyfikatu. Natomiast możemy składać w całość różne jego rozproszone wypowiedzi i decyzje personalne, wnioskując na ich podstawie, w jakim kierunku będzie podążał - analizuje Kobyliński.

Podkreśla, że widzimy już wzmocnienie roli papiestwa w Kościele katolickim poprzez przywrócenie tego, co zlikwidował papież Franciszek. To choćby zapowiedziany powrót papieża, za kilka tygodni, do mieszkania w Pałacu Apostolskim czy korzystanie z letniej rezydencji Castel Gandolfo. - Takie gesty symboliczne wskazują, że papież Leon XVI nie będzie kontynuował niektórych eksperymentów swojego poprzednika - mówi duchowny.

Papież Leon XIV i wypowiedzi o wojnie

Papież Leon XIV nie boi się też zabierać głosu w bieżących sprawach politycznych. W początkach swojego pontyfikatu mówił m.in. o wojnie w Ukrainie i konflikcie w Gazie.

"Noszę w sercu cierpienia ukochanego narodu ukraińskiego. Należy zrobić wszystko, co możliwe, aby jak najszybciej osiągnąć prawdziwy, sprawiedliwy i trwały pokój. Niech wszyscy więźniowie zostaną uwolnieni, a dzieci będą mogły powrócić do swoich rodzin" - mówił w maju papież Leon.

W lipcu odniósł się do dramatycznej sytuacji w Strefie Gazy: "Z wielkim niepokojem śledzę bardzo poważną sytuację humanitarną w Gazie, gdzie ludność cywilna jest udręczona głodem i nadal narażona na przemoc i śmierć. Ponawiam mój usilny apel o zawieszenie broni, uwolnienie zakładników i pełne przestrzeganie prawa humanitarnego" - powiedział w czasie modlitwy Anioł Pański.

- Widać też, że będzie większa przejrzystość działania Watykanu w wymiarze dyplomatycznym i wzmocnienie na płaszczyźnie międzynarodowej. Wskazują na to wypowiedzi polityczne Leona XIV dotyczące wojen, które są o wiele bardziej jednoznaczne niż za czasów papieża Franciszka. Wystarczy podać przykład niektórych stwierdzeń papieża z Argentyny na temat wojny w Ukrainie, które budziły zdumienie i zgorszenie w świecie - mówi ks. prof. Andrzej Kobyliński.

Dodaje, że wypowiedzi Leona XIV są bardziej precyzyjne, wyważone, ale i mocniejsze. - Mamy bardzo wyraźne wsparcie Ukrainy. Podobnie jest w temacie konfliktu w Gazie, te wypowiedzi też są mocne, jednoznaczne, stanowcze i mające duży rezonans w wymiarze medialnym - analizuje duchowny.

Zdaniem ks. prof. Kobylińskiego obecny papież jako Amerykanin ma o wiele mocniejszą pozycję międzynarodową niż jego poprzednik, stoi za nim potęga gospodarcza i militarna jego ojczystego kraju. W konsekwencji oddziaływanie dyplomatyczne papieża Leona XIV jest zdecydowanie silniejsze niż papieża Franciszka.

Skazany biskup wyjeżdża z Watykanu

Papież Leon XIV najpewniej podjął też ważną decyzję dotyczącą przyjaciela jego poprzednika - papieża Franciszka.

- Na przełomie maja i czerwca musiał opuścić Watykan biskup Gustavo Zanchetta. To była chyba osobista decyzja papieża Leona XIV. Zanchetta to biskup z Argentyny, który został skazany prawomocnym wyrokiem w tym kraju na cztery i pół roku bezwzględnego więzienia za wykorzystywanie seksualne kleryków - relacjonuje ks. Kobyliński.

Zanchetta był prawą ręką papieża Franciszka, jego bliskim przyjacielem z czasów argentyńskich. Franciszek mianował go biskupem zaraz po swoim wyborze. Kiedy skandal z nim związany wyszedł na jaw, to Zanchetta uzyskał schronienie w Watykanie, gdzie został zatrudniony na bardzo wysokim stanowisku. - Dopiero po śmierci papieża Franciszka zerwano z tą omertą i biskup Gustavo Zanchetta opuścił Watykan, żeby powrócić do Argentyny i tam odbyć karę więzienia. To odważna decyzja Leona XIV, którą należy docenić - mówi duchowny.

Ks. Kobyliński podkreśla jej wagę i przyznaje, że warto docenić odwagę papieża Leona, gdy chodzi o oczyszczanie Watykanu i Kościoła z różnego rodzaju skandali.

Leon XIV i największe wyzwania w Kościele

Co będzie najtrudniejsze dla papieża Leona XIV? Zdaniem ks. Kobylińskiego wielki trud będzie związany z zachowaniem jedności Kościoła, tak żeby nie doszło do schizmy.

- Nie wiemy jeszcze, jaki ma on pomysł na zatrzymanie dramatycznego procesu odchodzenia milionów katolików, w różnych krajach, do tysięcy nowych zborów zielonoświątkowych. Kolejna kwestia to błogosławieństwo dla par homoseksualnych i biseksualnych, które wprowadził papież Franciszek. To jest ogromna rewolucja, która wyrzuca do kosza tradycyjne nauczanie moralne Kościoła katolickiego - przyznaje rozmówca Interii.

Pytanie brzmi, co z tym wszystkim zamierza zrobić papież Leon XIV? Na razie tego nie wiemy.

- Nie ma żadnych wypowiedzi programowych obecnego papieża. Natomiast w obszarze synodalności i decentralizacji Kościoła katolickiego wydaje się, że Leon XIV będzie szedł drogą wytyczoną przez papieża Franciszka. To znaczy, że będziemy mieć kontynuację tego procesu, zgodnie z zasadą jedności w różnorodności. W konsekwencji katolicy coraz bardziej będą się różnić między sobą w różnych krajach świata, gdy chodzi o rozumienie prawd wiary i moralności. Katolicyzm będzie się stawał coraz bardziej różnorodny - uważa ks. Kobyliński.

