Sierpień pachnie zbożem. To czas żniw, potu i ciężkiej pracy pod palącym słońcem, ale też radości i wdzięczności za plony, które dojrzewały przez ostatnie miesiące. Tak jak pola rodzą plony po miesiącach troski i pracy, tak i w naszych sercach dojrzewają owoce modlitwy, codziennej walki i cichej wytrwałości. Dlatego sierpień poświęcony jest Maryi, która doskonale zna smak cierpliwego oczekiwania i trudów życia. To czas, by zatrzymać się przy niej i pozwolić, by pomogła nam zebrać nasze własne wewnętrzne żniwa.

Szczególny czas w Kościele. Dlaczego sierpień jest maryjny?

Na początek kilka ważnych faktów: 15 sierpnia obchodzimy jedno z największych świąt maryjnych - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, potocznie zwane Świętem Matki Bożej Zielnej. To dzień, w którym wierzymy, że Maryja została z ciałem i duszą wzięta do nieba.

Dodajmy do tego Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej (22 sierpnia), uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (26 sierpnia) i to, że miliony Polaków w sierpniu idą pieszo do Częstochowy - z modlitwą, potem, pęcherzami na stopach i sercem na dłoni. Więc jeśli szukasz miesiąca, w którym warto szczególnie przytulić się do Maryi - to właśnie teraz.

Jakie modlitwy odmawiać w sierpniu?

Warto dać sobie szansę na głębsze spotkanie z Maryją poprzez te modlitwy:

Różaniec - nie sposób mówić o nabożeństwach maryjnych bez różańca. Przez kontemplację życia Jezusa i Maryi, uczymy się patrzeć na nasze własne życie w świetle Ewangelii. W sierpniu warto podjąć postanowienie codziennego odmawiania przynajmniej jednej dziesiątki. To modlitwa, która zbliża do Boga, przynosi pokój i daje siłę w trudnościach.

Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej (17-25 sierpnia) - dziewięć dni przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej to szczególny czas zawierzenia. Można w tych dniach codziennie odmówić modlitwę nowennową i w ciszy serca powierzać Maryi sprawy osobiste, rodzinne, narodowe. To modlitwa, która przygotowuje serce do święta 26 sierpnia - dnia, w którym jako naród stajemy przed Królową Polski z wiarą i nadzieją.

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny - ta modlitwa, choć znana szczególnie starszym pokoleniom, ma nieprzemijającą wartość. Jej teksty wprowadzają nas w tajemnicę obecności Maryi w historii zbawienia. Śpiewane lub odmawiane rano godzinki mogą stać się pięknym rytuałem powierzania całego dnia Bogu przez ręce jego matki.

Litania loretańska - litania do Matki Bożej to modlitwa krótsza, ale pełna treści. Przypomina, kim Maryja jest dla nas i jak wiele imion nadał jej Kościół. Choć zwykle rozbrzmiewa w maju przy wiejskich kapliczkach i podczas nabożeństw majowych, warto sięgnąć po nią także w sierpniu - wtedy, gdy Maryja wciąż przypomina nam, że jest blisko i gotowa słuchać. Odmawiana wieczorem może być sposobem na zakończenie dnia w obecności Maryi i oddanie jej wszystkich trosk i radości.

Akt zawierzenia Maryi - sierpień to dobry czas, by ponowić lub podjąć po raz pierwszy osobisty akt zawierzenia się Matce Bożej. Może to być modlitwa własnymi słowami, może być także odczytany oficjalny tekst, np. św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, który mówił: "Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak i obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i wieczności". Takie słowa przypominają, że zawierzenie to nie jednorazowy akt, ale droga bliskości z Maryją - cicha, pokorna i ufna.

Z Maryją w walce o trzeźwość

W Polsce sierpień to miesiąc trzeźwości. Według badań, około 583 tys. Polaków jest obecnie uzależnionych od alkoholu, a problem ten dotyka także ich rodzin i bliskich.

W tych trudnych zmaganiach Maryja jest blisko jak matka, która zna ból, cierpliwie wspiera i nigdy nie zostawia w potrzebie. To właśnie w sierpniu, miesiącu jej szczególnej obecności, warto oddać jej nasze słabości i prosić o siłę do przemiany. Bo w tej walce nie jesteśmy sami.

Święta w Kościele. Przeżyj sierpień z Maryją

Maryja nie szuka ludzi idealnych. Szuka serc otwartych, gotowych zaufać na nowo - nawet po trudnych doświadczeniach, nawet w słabości. Tych, którzy mimo upadków pragną powstać i iść dalej. Wystarczy jeden krok w jej stronę. Resztę zrobi ona, bo matka nigdy nie zostawia swoich dzieci.

Maryjny sierpień to czas szczególnej łaski i bliskości z Maryją. Poprzez modlitwy i nabożeństwa możemy odnaleźć w sobie siłę, nadzieję i spokój, które pomagają przejść przez trudności życia. Niech ten miesiąc będzie dla nas okazją do duchowego wzrostu i otwarcia serca na prowadzenie matki.

"Ministerstwo ds. Silnych Razem". Mastalerek o działaniach Żurka Polsat News Polsat News