W skrócie Projekt PSL będący poprawioną wersją prezydenckiego projektu SAFE 0 proc. został skierowany do analizy i oczekuje na ekspertyzy sejmowe.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że decyzja co do dalszych kroków wobec projektu zapadnie po uzyskaniu opinii, a projekt PSL traktowany jest jak każdy inny.

PSL chce sprawdzić, czy zyski NBP faktycznie istnieją i mogą finansować fundusz obronny; w przypadku braku takich środków Władysław Kosiniak-Kamysz - jak podkreślił - uznałby to za kompromitację prezesa NBP i Pałacu Prezydenckiego.

Na konferencji przed posiedzeniem Sejmu Włodzimierz Czarzasty przypomniał, że PSL złożyło projekt, który według jego autorów ma być poprawioną wersją prezydenckiego projektu tzw. SAFE 0 proc.

Przypomnijmy, że dokument z Kancelarii Prezydenta zakładał powołanie nowego Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych, który byłby przeznaczony na cele związane z bezpieczeństwem i zasilany głównie zyskami generowanymi przez Narodowy Bank Polski.

Projekt PSL zachowuje część przepisów projektu prezydenta, ale dokłada przeznaczenie środków z funduszu na doposażenie służb podległych MSWiA, infrastrukturę wojskową i wojskową służbę zdrowia. Dodatkowo ogranicza udział obozu prezydenckiego w kontroli nad środkami.

Projekt PSL ws. SAFE 0 proc. Czarzasty zdecyduje w przyszłym tygodniu

Czarzasty podkreślił na konferencji w środę, że projekt jest publicznie dostępny na stronie Sejmu i został zgodnie z procedurami skierowany do zaopiniowania przez sejmowe biura legislacyjne i ekspertyz.

- Ta ocena nastąpi w przyszłym tygodniu. Po przyjęciu tych dwóch ekspertyz podejmę decyzję, co w tej sprawie będziemy dalej robić - zapowiedział Czarzasty. Marszałek Sejmu zaznaczył, że projekt PSL "jest traktowany jak każdy inny projekt, a więc z wielką atencją".

Dopytywany przez dziennikarzy o swoją ocenę i możliwość łączenia projektów PSL i prezydenckiego odparł, że widzi każdą możliwość.

- Jeżeli chodzi o projekt PSL, to (…) został on skierowany na normalną drogę. Najpierw jest wstępna opinia. Jeżeli wstępna opinia wymaga pogłębienia - tak, jak projekt na przykład pana prezydenta w tej samej sprawie - to wtedy zamawiamy obszerną opinię również ze wsparciem osób, specjalistów z zewnątrz Sejmu - wyjaśnił.

W sprawie ustawy prezydenta Czarzasty czeka na opinię pogłębioną ze względu na podejrzenie jej niezgodności z konstytucją. - Nie widzę żadnego problemu, żeby po opiniowaniu jednej i drugiej ustawy procedować je, jeżeli te opinie będą wskazywały taką drogę - powiedział.

Kosiniak-Kamysz: Niedoskonały projekt zmieniamy na dużo lepszy

O jak najszybsze procedowanie projektu swojego klubu apelował we wtorek wicepremier, szef MON i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Powiedział też, że nie widzi przeciwwskazań, by projekt PSL procedować łącznie z projektem prezydenckim. - Niedoskonały projekt zamieniamy na dużo lepszy projekt autorstwa PSL - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

W ocenie szefa MON projekt PSL naprawia błędy prezydenckiego. Kosiniak- Kamysz zaprosił też prezesa NBP Adama Glapińskiego do Sejmu na spotkanie z klubem, żeby "przedstawił konkrety". - On jest odpowiedzialny za filozofię tej propozycji, my nadajemy jej ramy prawne - oświadczył.

- Jeżeli zarząd NBP mówi, że są takie możliwości, to ja jako minister obrony nie mogę zmarnować możliwości - stwierdził.

Polski SAFE 0 proc. Pomysł finansowania oparty na złocie

PSL chce sprawdzić, czy zyski NBP faktycznie istnieją i mogą finansować fundusz obronny - w przeciwnym razie, jak stwierdził Kosiniak-Kamysz, byłaby to kompromitacja prezesa NBP i Pałacu Prezydenckiego.

Pomysł SAFE 0 proc. pojawił się, gdy ustawa wdrażająca unijny mechanizm czekała na podpis prezydenta. W tym czasie prezydent i prezes NBP wskazali, że dzięki aktualizacji wyceny złota bank centralny mógłby wygenerować ok. 197 mld zł zysków, które - według NBP - powinny trafić na obronność.

Na tej podstawie powstał projekt utworzenia Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych, finansowanego z tych środków. Projekt skrytykowała koalicja rządząca (m.in. za brak realnych źródeł finansowania i wątpliwości konstytucyjne), a jego procedowanie zostało wstrzymane.

