Emmanuel Macron po zwycięstwie: Myślę o rozczarowaniu wyborców Le Pen

Oprac.: Michał Michalak Aktualności

- Po pięciu latach trudnej transformacji i ciężkich kryzysów większość z was postanowiła mi zaufać na kolejne pięć lat. Dziękuję! - powiedział Emmanuel Macron po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów prezydenckich we Francji. Jednocześnie zapowiedział: - Następne pięć lat to nie będzie kontynuacja mojego dotychczasowego mandatu.

Zdjęcie Emmanuel Macron po zwycięskich wyborach / AFP