"Grupa G7 i obecni członkowie NATO zwołali w środę rano spotkanie na Bali podczas szczytu G20" - przekazał na Twitterze premier Holandii Mark Rutte. Celem jest omówienie wtorkowego zdarzenia, do którego doszło w Przewodowie. Rutte dodał również: "Jesteśmy zgodni jeśli chodzi o to, że najpierw należy ustalić fakty i dlatego wspieramy polskie śledztwo".

Premier Holandii dodał kolejny wpis, w którym przekazał, że gdyby nie zmasowany atak na Ukrainę, do wybuchu w Przewodowie w ogóle by nie doszło.

"Jedno jest pewne: Nie doszłoby do tego, gdyby nie przerażające ataki rakietowe Rosji na Ukrainę" - przekazał Rutte. Zaznaczył również, że Holandia nadal będzie wspierać Ukrainę w jej obronie przed agresją ze strony Rosji.

Reklama

We wtorek siły rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak rakietowy na terenie całej Ukrainy. Wymierzony był on głównie w obiekty infrastruktury energetycznej w kraju. Rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat przekazał, że był to największy nalot rakietowy od początku wojny.

Ukraińskiej obronie powietrznej udało się zneutralizować 73 z ponad 90 rakiet wystrzelonych przez Rosjan oraz 10 wyprodukowanych w Iranie dronów.

Wybuch w Przewodowie. Wstępne ustalenia

We wtorek przed godziną 16 na terenie wsi Przewodów (woj. lubelskie), która leży niedaleko od granicy z Ukrainą doszło do wybuchu pocisku rosyjskiej produkcji. W wyniku zdarzenia zginęło dwóch obywateli Polski.

We wtorkowym nocnym oświadczeniu prezydent Andrzej Duda stwierdził, że nie ma jednoznacznych dowodów na to, kto wystrzelił rakietę. Z kolei w środę prezydent Joe Biden po spotkaniu z przywódcami państw zachodnich na Bali zaznaczył, że "to mało prawdopodobne, że rakieta, która spadła na Polskę została wystrzelona z Rosji".

W środę rano pojawiły się również doniesienia od agencji Associated Press, która powołując się na źródła we władzach USA poinformowała, że "wstępne ustalenia wskazują, że w Przewodowie eksplodował we wtorek pocisk ukraińskiej obrony przeciwrakietowej, który został wystrzelony w kierunku rakiety nadlatującej z Rosji i omyłkowo trafił w terytorium Polski".