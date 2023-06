Brytyjskie Ministerstwo Obrony przekazało najnowsze doniesienia w swoim codziennym raporcie wywiadowczym.

Wojna w Ukrainie. Kluczowy punkt odniesienia w sporze. Zostało pół miesiąca

Służby Wielkiej Brytanii przewidują, że spór właściciela uczestniczącej w wojnie w Ukrainie grupy Wagnera z rosyjskim ministerstwem obrony nieuchronnie zbliża się do kulminacyjnego punktu. Mowa o ostatecznym terminie podpisania kontraktów bezpośrednio z rosyjskim resortem.



Krytycznym momentem ma być data 1 lipca bieżącego roku. "Termin ten będzie najprawdopodobniej kluczowym punktem odniesienia w tym sporze" - zauważa brytyjski wywiad.



Przypomnijmy, w minioną sobotę zażądał tego rosyjski resort obrony. Doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko uważa, że możliwe, iż zrobiono to, by dowództwo, na czele z Siergiejem Szojgu, mogło sprawować nad ochotnikami większą kontrolę.

Następnie postulat ten został mocno poparty przez samego prezydenta Rosji Władimira Putina. Ten mówił o tym we wtorek podczas wystąpienia transmitowanego w telewizji.