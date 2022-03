Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba po spotkaniu z Ławrowem

Wideo pluscdn

- Minister Ławrow kontynuował swoje narracje, a ja starałem się przynajmniej znaleźć rozwiązania dyplomatyczne tej sytuacji - mówił po spotkaniu Kułeba.



- Najtrudniejsza sytuacja jest dziś w mieście Mariupol - miasto jest ostrzeliwane - dodał. Jak powiedział, działał w zakresie pomocy humanitarnej, by zapewnić mieszkańcom Mariupola możliwość ewakuacji. - Niestety minister Ławrow nie był w stanie zapewnić mnie, ze takie zostaną utworzone, ale zapewnił, że będzie prowadził korespondencję w tej sprawie.

Kułeba w pewnym momencie przeszedł na język ukraiński. Poinformował, że rozmowa z Ławrowem trwała 1,5 godziny. Mówił o negocjacjach o korytarzu humanitarnym z Mariupola i zawieszeniu broni.



- Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, mam nadzieję, że minister Ławrow przeprowadzi rozmowy i uda się taki korytarz zorganizować - mówił. Zwrócił uwagę na bardzo trudną sytuację ludności cywilnej, w tym niemowlaków, które są "na granicy śmierci", bo nie mają odpowiednich leków. Kułeba ma nadzieję, że choćby ze względu na to decydenci zgodzą się na uruchomienie zielonych korytarzy.

- Dzisiaj usłyszałem, ze zawieszenie broni Federacja Rosyjska uzależnia od żądań wysuniętych przez Putina wobec Ukrainy. Chcę jeszcze raz podkreślić, że Ukraina nie poddała się, nie poddaje się i nie podda się - podkreślił.

- Potrzebujemy rzeczowej rozmowy. Kiedy strona rosyjska będzie gotowa do takiej rozmowy, ja także będę - zaznaczył.

Spotkanie Kułeba-Ławrow

Spotkanie rozpoczęło się ok. godz. 10.30 czasu kijowskiego (9.30 czasu polskiego). O rozmowie między szefami MSZ Rosji i Ukrainy poinformował rzecznik ukraińskiego resortu spraw zagranicznych Ołeh Nikołenko.



Postulaty strony ukraińskiej to natychmiastowe zawieszenie broni, poprawa sytuacji humanitarnej w Mariupolu, Charkowie, Sumach, Wołnowasze i innych miastach oraz wycofanie rosyjskich wojsk z terytorium Ukrainy.



Szef MSZ Turcji Mevlut Cavusoglu wyjaśnił wcześniej, że do rozmów ministrów dojdzie w ramach odbywającego się w Antalyi forum dyplomatycznego i że on będzie obecny podczas tego spotkania.

15. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Relacja na żywo

Wojna w Ukrainie od 24 lutego

Ponad dwa tygodnie temu, 24 lutego 2022 roku nad ranem Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Walki są krwawe, najeźdźcy atakują nie tylko obiekty wojskowe, ale też cywilów, szpitale, przedszkola czy szkoły.

Rosyjska strona od początku inwazji na Ukrainę nie nazywa swoich działań zbrojnych wojną. Propagandowa nazwa dla działań Rosji to "specjalna operacja wojskowa". Rosjanom i całemu światu wpajane jest, że Rosja działa na korzyść pozostającej pod ukraińską okupacją ludności, a rosyjska armia to "wyzwoliciele". Dodatkowo, strona rosyjska twierdzi, że prawdziwe zagrożenie stanowi Ukraina, która ma m.in. posiadać broń chemiczną stworzoną we współpracy z Amerykanami.

Choć Ukraina odrzuca wszystkie oskarżenia i obala narrację Kremla, a USA wprost nazywają oskarżenia Rosji "niedorzecznymi", rosyjskie władze utrzymują swoją retorykę. - Mamy takie wrażenie, że minister spraw zagranicznych Rosji nie wie, co się dzieje na Ukrainie, nie wie, że Rosja zabija dzieci, cywilów, niszczy infrastrukturę, miasta ukraińskie - mówił w RMF FM ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca, komentując zapowiedź spotkania Ławrow-Kułeba.



