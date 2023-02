Zostały bez futer. "Prezenty" odebrano

Portal Ukraińska Prawda poinformował jednak, że wkrótce po opublikowaniu filmu z podziękowaniami, czterem kobietom odebrano "prezenty". Wdowom powiedziano, że futra są kiepskiej jakości i wkrótce dostaną nowe. Jednak po licznych telefonach powiedziano kobietom, że zaszła pomyłka i futra są przeznaczone dla kogoś innego.

Ukraiński portal zaznacza, że często osoby występujące w filmach wykorzystywanych w celach propagandowych są fałszywe. - To się często zdarza, coś jest przywożone z Moskwy i filmowane, a my zawsze jesteśmy wdzięczni - powiedziała jedna z kobiet, ale nie sprecyzowała, ile prawdziwych wdów zostało zaproszonych do akcji.

Władimir Putin obiecywał w pierwszych miesiącach wojny, że każda rodzina zmarłego w Ukrainie żołnierza otrzyma zadośćuczynienie w wysokości pięciu mln rubli, czyli około 300 tys. zł. Z kolei 2,9 mln rubli (około 121 tys. zł) dostać miał ranny, który nie będzie zdolny do dalszej służby wojskowej.