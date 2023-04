Rosja chce zmienić prawo. Powołani do wojska mogą mieć powód do obaw

Obywatele Rosji, którzy otrzymają powołanie do wojska mogą mieć powody do obaw. Władze Kremla szykują wprowadzenie zmian w ustawie o rejestrze osób zobowiązanych do służby. Tym, którzy otrzymają wezwanie do wojska grozi zakaz opuszczania Rosji. Sam Dmitrij Pieskow, którego cytuje RIA Novosti stwierdził jednak, że projekt nie jest związany z mobilizacją a z rejestracją wojskową.

Zdjęcie Poborowi w Rosji / AA/ABACA/Abaca / East News