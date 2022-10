W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać zmobilizowanych żołnierzy na stacji kolejowej w obwodzie biełgorodzkim (Rosja). Jak twierdzą, zebrało się ich tam ok. 500 osób. Mówią, że zostali zostawieni na pastwę losu, nie mają odpowiedniego sprzętu wojskowego, jedzenia, ani nie otrzymali wypłaty.

- Przez tydzień żyliśmy w brutalnych warunkach, żadnych pieniędzy nie dostaliśmy. Zero. Nie wiadomo, kto dokąd jedzie. Mamy broń w rękach, ale nie jest do nas przypisana. Dostaliśmy amunicję bojową, ale żaden karabin maszynowy nie jest zarejestrowany w naszym wojsku. Jest na to artykuł kodeksu karnego. Nikt nas nie potrzebuje. Przygotowania - zero - mówią Rosjanie.

Reklama

Żołnierze narzekają nie tylko na brak organizacji, ale i na warunki, w jakich obecnie żyją. - Pierwszego dnia, jak tylko tu przyjechaliśmy, mieszkaliśmy na zewnątrz. 90 proc. ludzi tutaj jest chorych - mówią. Na dowód pokazują termometr.

- Przez sześć dni mieszkaliśmy w okopach, które sami wykopaliśmy - dodają. Żołnierze zapowiedzieli, że dopóki ich problemy nie zostaną rozwiązanie, nigdzie nie pojadą.

Telegram

Obwód biełgordzki położony jest w zachodniej części Federacji Rosyjskiej przy granicy z Ukrainą.

Mobilizacja w Rosji. Rosjanie nie chcą jechać na wojnę w Ukrainie

21 września Władimir Putin ogłosił w Rosji "częściową mobilizację" na wojnę z Ukrainą. Decyzja Putina wywołała masowe protesty , ataki na komisje wojskowe i ucieczki z kraju .

Mimo reakcji Rosjan minister obrony Rosji Siergiej Szojgu obwieścił "sukces" mobilizacji. Jak przekazał, do wojska udało się włączyć 200 tys. osób, z 300 tys. zakładanych . Niezależne media rosyjskiej oszacowały, że "częściowa mobilizacja" może objąć ponad milion mężczyzn.